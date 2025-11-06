ETV Bharat / state

जल्द होगी 'रॉयल वेडिंग'! 30 साल के हुए सिंधिया के लाड़ले महाआर्यमन, शादी की बातचीत वायरल

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सताने लगी बेटे महाआर्यमन सिंधिया की चिंता, बोले- 30 साल के हो गए युवराज, अब शादी कराना पड़ेगी.

mahan aryaman scindia marriage
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे ही हो सकती है शादी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 2:53 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 4:08 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज घराने के मुखिया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बेटे महाआर्यमन सिंधिया के विवाह की टेंशन हो गई है. उन्होंने ग्वालियर के जिला पंचायत सदस्य से इस बात का जिक्र किया है कि जल्द ही युवराज की शादी कराना पड़ेगी. उनकी बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है.

बेटी की शादी का निमंत्रण देने पहुचे थे जिला पंचायत सदस्य
असल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात एक मजाकिया लहजे में कही है. ग्वालियर से जिला पंचायत सदस्य अनूप कुशवाह अपनी छोटी बेटी की शादी का निमंत्रण देने परिवार के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल्ली स्थित मंत्रालय पहुंचे थे. यहां जब वे केंद्रीय मंत्री से मिले तो उन्हें बेटी की शादी का इनविटेशन कार्ड दिया.

सिंधिया को सताने लगी बेटे की चिंता (ETV Bharat)

बातचीत के दौरान महाकिया लहजे में दिखे सिंधिया
जैसे ही केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अनूप कुशवाह के हाथों में इनविटेशन देखा तो मजाक करते हुए कहा कि, "किसकी शादी है तुम्हारी." तो अनूप कुशवाह ने बताया की उनकी छोटी बेटी का विवाह है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने उनसे पूछा की उनकी कितनी उम्र है और उनकी कितनी बेटियां हैं. तो जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि, उनकी तीन बेटियां हैं, दो की शादी हो चुकी है और अब तीसरी बेटी की शादी है, एक बेटा भी है.

mahan aryaman scindia
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महाआर्यमन (ETV Bharat)

'युवराज' की शादी की जाहिर की चिंता!
ये बात सुनते ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मजाकिया लहजे में कहा कि, "तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो अनूप, 'युवराज साहब' तो 30 साल के हो गए हैं. अब तो मुझे उनकी जल्दी शादी करना पड़ेगी." इस पूरे वाकये को जिला पंचायत सदस्य अनूप कुशवाह के साथ गए परिवार के सदस्य ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया. बाद में अनूप कुशवाह ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है.

SCINDIA worried ABOUT son WEDDING
30 साल के हो गए महाआर्यमन (ETV Bharat)

'रॉयल वेडिंग' को लेकर लग रहे कयास
यह वीडियो आमने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और लोगों ने सिंधिया राजघराने में फिर जल्द ही शहनाई गूंजने के कयास लगाना भी शुरू कर दिए हैं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है और मध्य प्रदेश लीग के चेयरमैन हैं. इससे पहले हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बेटे महाआर्यमन सिंधिया को अपना उत्तराधिकारी भी बताया था.

Last Updated : November 6, 2025 at 4:08 PM IST

