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300 साल पुरानी परंपरा निभाने ग्वालियर पहुंचे सिंधिया, गोरखी में पूजा-अर्चना और बाबा मंसूर का लिया आशीर्वाद

केंद्रीय मंत्री सिंधिया बाबा मंसूर अली शाह के उर्स में पहुंचे, 300 साल पुरानी राजघराने की परंपरा निभाई. 1 घंटे तक वहीं रहे.

SUFI MANSOOR SHAH
केंद्रीय मंत्री सिंधिया बाबा मंसूर अली शाह के उर्स में पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 1:29 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
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ग्वालियर: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को ग्वालियर पहुंचे. जहां ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया. केंद्रीय मंत्री सिंधिया राजघराने की करीब 300 साल पुरानी परंपरा निभाने के लिए मंसूर शाह के उर्स पर पहुंचे थे.

मंसूर शाह के उर्स में पहुंचे सिंधिया

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे थे. केंद्रीय मंत्री के आगमन की सूचना बीजेपी कार्यकर्ताओं और सिंधिया समर्थकों को पहले सी थी. ऐसे में उनकी ट्रेन के आने से पहले ही रेलवे स्टेशन के बाहर और अंदर समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई.

बाबा मंसूर अली शाह उर्स में पहुंचे सिंधिया (ETV Bharat)

पारंपरिक धोती और ओढ़नी में आए नजर

रेलवे स्टेशन से मंत्री महाराज बाड़ा स्थित गोरखी के लिए रवाना हो गए. गोरखी पहुंचने के बाद सिंधिया ने राज परिवार की परंपरा के अनुसार, पहले कुलदेवी की पूजा की और इसके बाद बाबा मंसूर शाह औलिया की दरगाह पर चादरपोशी कर आशिर्वाद लिया. इस दौरान सिंधिया शाही परिधान पारंपरिक धोती और ओढ़नी पहनकर करीब एक घंटे तक महाराज बाड़ा स्थित देवघर में रहे. जिसके बाद बाबा का आशिर्वाद मिला.

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गोरखी में पूजा-अर्चना और बाबा मंसूर शाह औलिया का लिया आशिर्वाद (ETV Bharat)

राजपरिवार की परंपरा

सिंधिया राजघराने में यह परंपरा 300 सालों से चली आ रही है. जहां राज परिवार के मुखिया हर साल देवघर गोरखी स्थित मंदिर में पूजा और बाबा मंसूर शाह औलिया के उर्स में शामिल होते हैं. इस दौरान परिवार का मुखिया उर्स में तब तक में बैठता है, जब तक फूलों से सजे गुंबद का एक फूल नीचे नहीं गिरता है.


मंसूर शाह पर आस्था के पीछे की कहानी

सिंधिया राजवंश के संस्थापक महादजी सिंधिया पानीपत के युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस दौरान उनके परिजन को सलामती की चिंता सता रही थी. तभी महादजी की पत्नी और उनकी मां सूफी संत बाबा मंसूर शाह के दरबार में पहुंची. जहां मंसूर शाह ने महादजी सिंधिया के जीवित लौटने का भरोसा दिलाया था. कुछ ही दिनों के बाद घायल अवस्था में महादजी जीवित लौटे थे. तब से सिंधिया परिवार का मंसूर शाह पर अटूट भरोसा है.

Last Updated : September 29, 2026 at 2:04 PM IST

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