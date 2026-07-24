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स्टूडेंट्स के समर्थन में उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, NEET पेपर लीक पर क्या बोल गए

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल आंदोलन के सवाल पर किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा "विद्यार्थियों का हित सर्वप्रथम है. विद्यार्थी ही देश का भविष्य हैं. नीट एग्जाम में अनियमितता करने वालों के खिलाफ़ सरकार का कड़ा रुख है. खुद पीएम मोदी के हस्तक्षेप पर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हुई. इससे संबंधित विधेयक को कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया जा रहा है. इसके आधार पर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा होगी, जिनमे दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी.

ग्वालियर : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दतिया उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार सभा में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे. मीडिया से चर्चा में उन्होंने नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर बातचीत की. सिंधिया ने माना कि नीट परीक्षा में लापरवाही हुई है.

स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा करेगी सरकार

सिंधिया ने कहा "कोई भी व्यक्ति स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकता. ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त दंड भारत सरकार और न्यायालय द्वारा दिया जाएगा. हमारे विद्यार्थी घंटों दिन-रात पढ़ाई करते हैं, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपने क्षेत्र और देश की तरक्की के लिए. उनके हितों की रक्षा करना हर सरकार का दायित्व होता है. उसमे कोई दोराय नहीं कि नीट पेपर लीक होना बेहद गलत है. इसलिए इसमें सख्त से सख्त करावाई सरकार द्वारा की जाएगी."

ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत (ETV BHARAT)

दतिया उपचुनाव में बीजेपी के जीतने का दावा

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया उपचुनाव को लेकर बीजेपी की जीत का दावा किया. उनका यह दौरा दतिया उपचुनाव के प्रचार के संबंध में है. वह दतिया में 3 सभाएं कर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे. उन्होंने कहा "मध्य प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन सरकार दतिया और मध्य प्रदेश के विकास के लिए सदैव तत्पर है. उन्हें पूरा भरोसा है कि इस उपचुनाव में भी बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा."