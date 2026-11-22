ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई हलचल, कभी शिवराज और पवैया ने भी कसा था तंज
रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर सिंधिया ने उनकी समाधि और स्मारक की तस्वीर की थी साझा. पहले बीजेपी और अब कांग्रेसियों के तंज. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 6:39 PM IST
ग्वालियर: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर उनकी समाधि और स्मारक की तस्वीर साझा करते हुए एक पोस्ट किया था. सिंधिया की इस पोस्ट के बाद से एक बार फिर प्रदेश में सियासी हलचल शुरू हो गई. रानी लक्ष्मीबाई को लेकर शुरू से ही सिंधिया परिवार पर सवाल खड़े होते रहे हैं. एक समय ऐसा भी था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार पर बीजेपी के ही लोग रानी लक्ष्मीबाई को लेकर कई आरोप लगाते रहे हैं लेकिन आज सिंधिया उसी बीजेपी का हिस्सा हैं.
सोशल मीडिया पर सिंधिया का पोस्ट
रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर लिखा, "1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका, अदम्य साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन.
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका, अदम्य साहस, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली इस महान वीरांगना की स्मृति को चिरस्थायी बनाने हेतु मेरे पूज्य पूर्वज महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने ग्वालियर में उनकी समाधि का निर्माण करवाया था। महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और बलिदान भारत के स्वाभिमान की अमर गाथा है, जो युगों-युगों तक देशवासियों को राष्ट्रप्रेम और साहस की प्रेरणा देता रहेगा।— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) November 19, 2026
मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली इस महान वीरांगना की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए मेरे पूज्य पूर्वज महाराजा माधवराव सिंधिया जी ने ग्वालियर में उनकी समाधि का निर्माण करवाया था. महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और बलिदान भारत के स्वाभिमान की अमर गाथा है, जो युगों-युगों तक देशवासियों को राष्ट्रप्रेम और साहस की प्रेरणा देता रहेगा."
शिवराज सिंह चौहान के भाषणों का हिस्सा था 1857 का किस्सा
1857 के प्रसंग को लेकर कांग्रेस में रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी नेताओं के निशाने पर रहे तो वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस लीडर्स ने उन पर रानी लक्ष्मीबाई को लेकर तंज कसे. जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब 2018 के चुनाव कैंपेन में हर मंच पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए सिंधिया परिवार को गद्दार बताते हुए नजर आए थे.
बाद में 2020 में जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए तो उन भाषणों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. हालांकि बाद में अप्रैल 2023 में जब दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को गद्दार कहा तब एक मंच से शिवराज सिंह उनका पक्ष लेते हुए गद्दार नहीं खुद्दार कहते दिखाई दिए थे.
प्रभात झा और पवैया ने भी लगाए थे आरोप
शिवराज सिंह के अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा और जयभान सिंह पवैया ने कई मौकों पर खासकर 2014 और 2019 के चुनाव के दौरान हुई सभाओं में रानी लक्ष्मीबाई को लेकर सिंधिया परिवार पर गद्दारी और अंग्रेजों के साथ होने के आरोप लगाए थे.
जिस कांग्रेस में आधी जिंदगी गुजरी, उन्होंने भी नहीं बख्शा
कांग्रेस से दल बदलकर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बड़े आरोप का दंश बाद में भी झेलना पड़ा. बीजेपी में शामिल होने के बाद जो कांग्रेस पहले उनके साथ खड़ी होती थी वह उनके खिलाफ हो चुकी थी. खुद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े विवाद को सिंधिया के दलबदल से जोड़ा. जीतू पटवारी ने भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हालिया लोक सभा चुनाव 2024 में गुना शिवपुरी सीट पर प्रचार के दौरान सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा था इतिहास गवाह है किसने किसका साथ दिया.
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प्रियंका गांधी के दौरे से पहले लगे थे पोस्टर
2023 में प्रियंका गांधी वाड्रा के ग्वालियर दौरे से पहले शहर के अलग-अलग इलाकों में पोस्टर लगाए थे, जिनमें लिखा गया था, '1857 में रानी लक्ष्मीबाई को धोखा, 2020 में कांग्रेस को धोखा' हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था.
2021 में पहली बार रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचे थे सिंधिया
दिसंबर 2021 में जब पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, तब भी राजनीतिक गलियारों में खूब हलचल रही, लेकिन सिंधिया ने अचानक उठी तरह-तरह की बातों को नजरअंदाज किया और समग्र समझ पर जोर दिया था. इसके बाद वे अलग-अलग मौकों पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचते रहे हैं.