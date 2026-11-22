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ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोशल मीडिया पोस्ट ने मचाई हलचल, कभी शिवराज और पवैया ने भी कसा था तंज

रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पोस्ट ( ETV Bharat )

ग्वालियर: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर उनकी समाधि और स्मारक की तस्वीर साझा करते हुए एक पोस्ट किया था. सिंधिया की इस पोस्ट के बाद से एक बार फिर प्रदेश में सियासी हलचल शुरू हो गई. रानी लक्ष्मीबाई को लेकर शुरू से ही सिंधिया परिवार पर सवाल खड़े होते रहे हैं. एक समय ऐसा भी था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार पर बीजेपी के ही लोग रानी लक्ष्मीबाई को लेकर कई आरोप लगाते रहे हैं लेकिन आज सिंधिया उसी बीजेपी का हिस्सा हैं.