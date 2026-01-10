ETV Bharat / state

सिंधिया की छत्री पर मजदूर की मौत, मंदिर की मरम्मत के दौरान 30 फीट ऊंचाई से गिरा

इन दिनों सिंधिया राजघराने के छत्री परिसर में मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है. इसी कार्य के दौरान करीब 30 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहे मजदूर रवि प्रजापति की गिरने से मौत हो गई. बताया जा रहा है की इस प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र की उदय एजेंसी ठेके पर काम कर रही है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के लिए एजेंसी द्वारा कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए हैं. जिसकी वजह से मजदूर हादसे का शिकार हुआ है.

ग्वालियर: सिंधिया राजवंश के छत्री परिसर में एक मजदूर की निर्माण कार्य के दौरान ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई है. घटना के बाद मृतक के परिजन ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. मजदूर की पहचान बहोड़ापुर थाना क्षेत्र निवासी रवि प्रजापति के रूप में हुई है.

मंदिर की मरम्मत के दौरान 30 फीट उंचाई से गिरा मजदूर (ETV Bharat)

30 फीट ऊंचाई से काम करते समय फिसला पैर

शनिवार दोपहर जब दुर्घटना हुई उस समय मजदूरों की एक टीम मंदिर पर काम कर रही थी. इसी टीम से मजदूर रवि प्रजापति 30 फीट ऊंचाई पर एक मंदिर की गुंबज पर मरम्मत कार्य कर रहा था. तभी उसका पैर फिसला और वह सीधा सिर के बल जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई.

छत्री परिसर में निर्माण कार्य के दौरान मजदूर की मौत (ETV Bharat)

बिना सुरक्षा इंतजाम काम कराने का आरोप

घटना के बाद मजदूर रवि प्रजापति के साथी मजदूर, ठेकेदार और एजेंसी का मैनेजर सभी मजदूर की मदद करने की जगह भाग खड़े हुए. वहीं घटना की सूचना मिलने पर तुरंत झांसी रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं, इधर मृतक के परिजन भी घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंच गए. रवि को मृत हालत में देख परिजन भड़क गए और ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. परिजन का आरोप है कि इतनी ऊंचाई पर ठेकेदार बिना सुरक्षा व्यवस्था के मजदूरों से काम करा रहा है. जिसकी वजह से रवि हादसे का शिकार हुआ और उसकी मौत हो गई.

हालातों को संभालते हुए झांसी रोड थाना पुलिस ने पीड़ित परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव ने कहा कि "छत्री परिसर में निर्माण के दौरान एक मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई है. मजदूर के शव को जयारोग्य अस्पताल के शवगृह भेज दिया गया है. जहां उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है. पूरे मामले की जांच की जा रही है. जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."