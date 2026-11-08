अब फॉरेंसिक साइंस में उड़ान भरेगी जीवाजी यूनिवर्सिटी, यूपी के फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के साथ मिलाया हाथ
ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी का यूपी के स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के साथ हुआ बड़ा करार, छात्रों को मिलेंगे प्लेसमेंट के अवसर. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 8:31 AM IST
ग्वालियर: शहर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में बदलाव की बयार शुरू हो गई है. शिक्षा के साथ बेहतर प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय एक के बाद एक बड़े संस्थानों के साथ एमओयू साइन कर रहा है. पहले मध्य प्रदेश पुलिस हेड क्वार्टर और अब जीवाजी विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टिट्यूट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसका बड़ा लाभ आने वाले समय में विश्वविद्यालय के छात्रों को होने वाला है.
जेयू और यूपी फॉरेंसिक इंस्टिट्यूट के बीच बनी सहमति
जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. दिवाकर सिंह राजपूत ने बताया कि, ''हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ा आयोजन हुआ था, जिसमें भारत के अलावा विदेश से भी शिक्षा संस्थाएं शामिल हुईं थी. इसी कार्यक्रम के दौरान जीवाजी विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश के राज्य फॉरेंसिक इंस्टिट्यूट के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है.
ट्रेनिंग, रिसर्च और प्लेसमेंट में होगा इंगेजमेंट
कुलगुरु का कहना था कि, "यूपी इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहुत ही बेहतरीन इंस्टिट्यूट है, यह नवीनतम तकनीक के आधार पर फॉरेंसिक साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉ इत्यादि के बारे में अध्ययन, अनुसंधान और प्लेसमेंट के साथ ट्रेनिंग की गतिविधियों में भी संलग्न रहता है. कार्यक्रम में वहां के डायरेक्टर डॉ. जी.के. गोस्वामी ने इस एमओयू पर चर्चा की, हम दोनों संस्थानों ने प्रोग्राम एक्सचेंज किया है और अब यहां से वहां और वहां से यहां जो भी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं. चाहे वे स्टूडेंट्स के हों, टीचर्स के हों, टेक्नोलॉजी के हों, या प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के नए नॉलेज के हों उन पर निरंतर काम होता रहेगा."
- डिस्टेंस एजुकेशन पर लगा ब्रेक, जीवाजी यूनिवर्सिटी में लापरवाही के चलते 32 साल पुराना सिस्टम ठप
- जीवाजी विश्वविद्यालय ने गुपचुप बढ़ा दी डिग्री की फीस, 24 घंटे में बैकफुट पर आई यूनिवर्सिटी
- MBBS के लिए आवंटित सीट कर दी निरस्त, हाईकोर्ट ने खाली रखने के आदेश के साथ मांगा जवाब
विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय को भी होगा फायदा
कुलगुरु डॉ. दिवाकर राजपूत के मुताबिक "इस एमओयू से जीवाजी विश्वविद्यालय को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है. इससे नवीन तकनीक के साथ फॉरेंसिक फील्ड में जो भी नए आविष्कार, अनुसंधान और अध्ययन हो रहे हैं, उनसे जीवाजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बहुत आसानी से लाभान्वित होंगे. साथ ही विश्वविद्यालय को ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के भी नए आयाम मिलेंगे."