ETV Bharat / state

अब फॉरेंसिक साइंस में उड़ान भरेगी जीवाजी यूनिवर्सिटी, यूपी के फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के साथ मिलाया हाथ

अब फॉरेंसिक साइंस में उड़ान भरेगी जीवाजी यूनिवर्सिटी ( ETV Bharat )

ग्वालियर: शहर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में बदलाव की बयार शुरू हो गई है. शिक्षा के साथ बेहतर प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय एक के बाद एक बड़े संस्थानों के साथ एमओयू साइन कर रहा है. पहले मध्य प्रदेश पुलिस हेड क्वार्टर और अब जीवाजी विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टिट्यूट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसका बड़ा लाभ आने वाले समय में विश्वविद्यालय के छात्रों को होने वाला है.

जेयू और यूपी फॉरेंसिक इंस्टिट्यूट के बीच बनी सहमति