ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रैगिंग! नशा करने से मना करने पर मारपीट का आरोप

ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट हॉस्टल में छात्रों ने लगाया रैगिंग का आरोप. कुलगुरु बोले छात्रों के आपसी खींचतान के हैं मामले.

ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रैगिंग! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 7:32 PM IST

3 Min Read
ग्वालियर: जीवाजी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर एक छात्र ने रैगिंग की शिकायत की है. पीड़ित छात्र का आरोप है कि उसके साथी छात्र उस पर नशा करने का दबाव बनाते हैं और मना करने पर मारपीट करते हैं. पीड़ित छात्र ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय के कुलसचिव और छात्र कल्याण अधिष्ठता से की है.

पहले लॉ स्टूडेंट अब फार्मेसी छात्र के साथ रैगिंग!

ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय का आर्यभट्ट हॉस्टल इन दिनों रैगिंग का अड्डा बनता जा रहा है. पिछले एक पखवाड़े में यहां तीसरी शिकायत रैगिंग के संबंध में जेयू प्रबंधन से की गई है. इससे पहले 2 फरवरी के दिन इसी हॉस्टल में रह रहे फार्मेसी के छात्रों ने लॉ डिवीजन के एक सीनियर छात्र से मारपीट की थी. इससे पहले भी एक शिकायत आई थी लेकिन इन मामलों में विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस बीच ग्वालियर में शनिवार को फार्मेसी के फोर्थ ईयर स्टूडेंट ने भी अपने साथ रैगिंग की शिकायत की है.

आर्यभट्ट हॉस्टल में छात्रों ने लगाया रैगिंग का आरोप (ETV Bharat)

जबरन नशा कराने का आरोप

पीड़ित छात्र का कहना है कि, वह पिछले 4 साल से आर्यभट्ट बॉयज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है लेकिन कई दिनों से उसका थर्ड ईयर जूनियर और एक सहपाठी उस पर जबरन नशा करने का दबाव बनाते हैं और विरोध करने पर मारपीट करते हैं. कई बार तो इन दोनों छात्रों ने उसके कमरे में जबरन घुसकर भी पीटा है.

कुलसचिव ने किया हॉस्टल का दौरा

पिछले 15 दिनों में 3 शिकायतें सामने आने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा नहीं किए जाने से छात्रों में आक्रोश पनप रहा है. इन स्थितियों को देखते हुए शनिवार को कुलसचिव राजीव मिश्रा ने प्रॉक्टोरियल बोर्ड, एंटी-रैगिंग कमेटी के साथ हॉस्टल निरीक्षण किया. इस दौरान दौरान अधिकारियों ने हॉस्टल के हर कमरे में जाकर छात्रों से बातचीत भी की.

उन्होंने कहा कि हॉस्टल में किसी भी प्रकार की असुविधा, अनुशासनहीनता या रैगिंग संबंधी समस्या होने पर छात्र तत्काल विश्वविद्यालय प्रशासन, वार्डन या एंटी-रैगिंग कमेटी को सूचित करें, ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके. यह निरीक्षण पीड़ित छात्रों के मामलों में अब तक कोई कार्रवाई ना होने की बात को स्पष्ट नहीं कर सका है. बल्कि छात्र मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं.

'आपसी खींचतान के मामले'

जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो राजकुमार आर्य का कहना है कि, "ये मामले छात्रों की आपसी खींचतान के हैं. प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सामने इन पीड़ित छात्रों के बयान भी लिए गए हैं. उनके सारे विषय सामने आ गए हैं. जिस पर बोर्ड अब जांच कर रहा है. दोषी छात्रों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके पहले के मामले में प्रोक्टोरियल बोर्ड की जांच के बाद छात्रों ने लिखित में दिया था कि, उनमें आपसी विवाद था लेकिन मारपीट नहीं हुई थी. अब जो भी शिकायतें आई हैं उन्हें प्रोक्टोरल बोर्ड को सौंप दिया है. अब वही मामले की जांच कर रहे हैं."

संपादक की पसंद

