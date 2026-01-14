ETV Bharat / state

जीवाजी विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का झटका! बिना अनुमति हॉस्टल निर्माण पर 2 विभागों में तू-तू मैं-मैं

निर्माण से पहले अनुमति नहीं ली तो निगम ने रुकवाया काम जीवाजी विश्वविद्यालय के इस नए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश भवन विकास निगम को दी है. कुछ महीने पहले इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ लेकिन इस बिल्डिंग पर ग्रहण तब लगा जब नगर निगम की नजर इस पर पड़ी. इस प्रोजेक्ट के लिए किसी ने नगर निगम से कोई एनओसी या अनुमति ही नहीं ली और कार्य शुरू कर दिया. ये बात जानकारी में आने पर बीते 8 जनवरी को नगर निगम ने मौके पर पहुंच कर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी.

पीएम उषा स्कीम के तहत जेयू को मिले थे 100 करोड़ रुपये असल में जीवाजी विश्वविद्यालय समेत मध्य प्रदेश की तीन यूनिवर्सिटी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएम उषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार से मिली थी. ये राशि विश्वविद्यालय में विभिन्न विकास और निर्माण कार्य के लिए थी. इसी के तहत विश्वविद्यालय परिसर में रिनोवेशन के साथ साथ एक नया 100 सिटी गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया था. प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद भूमिपूजन अगस्त 2025 में खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था.

इस स्थिति में न तो मध्य प्रदेश सरकार की निर्माण एजेंसी यानी भवन विकास निगम जो इसका जिम्मा संभाल रही है, काम आगे बढ़ा पा रही है और न ही विश्वविद्यालय प्रबंधन कुछ कर पा रहा है. इन दोनों के बीच अनुमति को लेकर खींचतान मची हुई है. इसका सीधा नुकसान विश्वविद्यालय और इसके छात्रों को होता दिखाई दे रहा है. क्योंकि इस लापरवाही में जीवाजी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपये का सीधा नुकसान हो सकता है.

ग्वालियर: जीवाजी विश्वविद्यालय में बन रही नवीन हॉस्टल बिल्डिंग तैयार होने से पहले ही सुर्खियों में है. वजह है इसके निर्माण पर नगर निगम ने रोक लगा दी है. आखि क्यों? तो इसका जवाब है कि, निर्माण से पहले इस बिल्डिंग की निर्माण स्वीकृति नगर निगम से नहीं ली गई है. ऐसे में नगर निगम इस निर्माण को अवैध मान रहा है.

'आवश्यक अनुमतियां सभी विभागों के लिए अनिवार्य'

इस मामले पर विश्वविद्यालय के कुलगुरु का कहना था कि, विश्वविद्यालय में किसी निर्माण के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती. लेकिन नगर निगम इस बात से सहमत नहीं था. इस बारे में ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय का कहना है कि, ''उन्हें इस बारे में नहीं पता कि ऐसा कोई नियम है. लेकिन नगर निगम भी पीएम आवास योजना के तहत जब आवास बनाती है तो उसके संबंध में नगर निगम ने भी आवश्यक अनुमतियां ली हैं. ये बात सभी विभागों के लिए अनिवार्य है कि, जो भी आवश्यक अनुमतियां हैं वे जरूर ली जायें.''

अनुमतियों के लिए पूर्व में किया था पत्राचार (ETV Bharat)

नगर निगम का तर्क- निर्माण नियमों का नहीं हो रहा था पालन

निगमायुक्त का यह भी कहना है कि, ''जीवाजी विश्वविद्यालय में भवन निर्माण के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा था. न ही निर्माण के दौरान बिल्डिंग को ढकना चाहिए, जिससे धूल ना उड़े और वायु प्रदूषण ना हो, इसके लिए पर्याप्त कदम उठाये जायें. लेकिन यूनिवर्सिटी पर वह भी नहीं हो रहा था. ना आवश्यक अनुमतियां ली गई. जबकि 31 दिसंबर को उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था. अगर अनुमति लेना उनके लिए अनिवार्य नहीं है तो नोटिस के जवाब में सुसंगत तरीके से उस नियम का उल्लेख कर लिखित में देना चाहिए था.

जेयू प्रबंधन बोला- निर्माण अनुमति लेना भवन विकास निगम का काम

मामले में जब विश्वविद्यालय प्रबंधन से बात की गई तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. विमलेंद्र सिंह राठौर का कहना था कि, ''इस निर्माण से विश्व विद्यालय प्रबन्धन का कोई सरोकार नहीं है. क्योंकि पीएम उषा योजना के तहत किए जा रहे इस हॉस्टल बिल्डिंग निर्माण के लिए यूनिवर्सिटी ने सिर्फ प्रस्ताव और भूमि दी है, इसका निर्माण भवन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में निर्माण अनुमति लेने का काम भी संबंधित विभाग का ही है.''

हॉस्टल के निर्माण कार्य पर लगी रोक (ETV Bharat)

अनुमतियों के लिए पूर्व में किया था पत्राचार

डॉ. विमलेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि, ''हाल ही में नगर निगम ने हॉस्टल का निर्माण कार्य रोक दिया है. नगर निगम से पहले मिले नोटिस पर जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा भवन विकास निगम को पहले पत्र लिख कर सभी अनुमतियां लेने और नगर निगम कार्यालय में जमा कराने के संबंध में सूचित भी किया जा चुका है.''

शुरू नहीं हुआ निर्माण तो लैप्स हो जाएगी जेयू को मिली राशि

इस सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि, अगर हॉस्टल निर्माण का काम समय पर शुरू नहीं हुआ तो तय समय पर खत्म नहीं हो पायेगा. ऐसे में यूनिवर्सिटी को मिली राशि खर्च नहीं हो पाएगी. जिसकी वजह से विश्व विद्यालय प्रबंधन को पीएम उषा स्कीम के तहत आवंटित राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही लैप्स हो जाएगी. हालांकि, विश्वविद्यालय प्रबंधन अवरोध की दशा में इस राशि खर्च के एक्सटेंशन के लिए अपील कर सकता है.

जीवाजी विश्वविद्यालय को 100 करोड़ का झटका! (ETV Bharat)

भवन विकास निगम ने विश्वविद्यालय को बताया जिम्मेदार

इधर, इस मामले को लेकर भवन विकास निगम के अधिकारी भी अपने अलग तर्क दे रहे हैं. निर्माण एजेंसी भवन विकास निगम के उप महाप्रबंधक अक्षय गुप्ता का कहना है कि, ''ये निर्माण जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया जा रहा है. ऐसे में निर्माण अनुमति भी विश्वविद्यालय को ही लेनी है. हमारा काम सिर्फ इस हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण करना है, जो 30 करोड़ की लागत से बनना है.''

कार्यावधि को लेकर अलग-अलग डेडलाइन

इस अनुमति को लेकर भी दो बाते सामने आई हैं, जिन पर विश्वविद्यालय प्रबंधन और भवन विकास निगम के अधिकारी दो राय हैं. पहली भवन विकास निगम का मानना है कि, नगर निगम इस लिए अनुमति नहीं दे रहा क्योंकि जीवाजी विश्वविद्यालय ने पूर्व का भारी टैक्स नगर निगम को नहीं चुकाया है. वहीं, जीवाजी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि, टैक्स का मामला न्यायालय में विचारधीन है, ऐसे में अनुमति को लेकर इसे तर्क नहीं बनाया जा सकता. वहीं दूसरी ओर इस निर्माण कार्य की समय अवधि पर भी दोनों का अलग अलग जवाब है. जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी का कहना है कि हॉस्टल का निर्माण मार्च 2026 तक पूरा होना है. जबकि निर्माण एजेंसी के महाप्रबंधक के मुताबिक, इस निर्माण की समयावधि दिसंबर 2026 तक है.

बिना अनुमति निर्माण का आरोप (ETV Bharat)

बिना अनुमति ढाई महीने में कैसे तैयार होगा हॉस्टल?

हालांकि भवन निर्माण अनुमति एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है. अनुमति को लेकर जल्द ही भवन विकास निगम के अधिकारी जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु के साथ बैठक कर जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का रास्ता निकालने पर चर्चा करेंगे, जिससे की ये निर्माण तय समयावधि में पूरा हो सके. क्योंकि तीन मंजिला गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण महज ढाई माह के अंदर पूरा हो जाये ये संभव नजर नहीं आता. खासकर तब जब इसके निर्माण को लेकर नगर निगम से अब तक कोई अनुमति ली ही नहीं गई.