जीवाजी यूनिवर्सिटी ने लीक किया फिजिक्स का पेपर, BSC स्टूडेंट्स को थमाया गलत प्रश्न पत्र, परीक्षा निरस्त
मध्य प्रदेश की जीवाजी यूनिवर्सिटी में लापरवाही, बीएससी की परीक्षा में बांट दिया गलत पेपर, 4 अप्रैल को होने वाला फिजिक्स का पेपर किया लीक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 2:50 PM IST
ग्वालियर: जीवाजी विश्वविद्यालय में एक बार फिर लापरवाही का आलम दिखाई दिया. मामला परीक्षाओं से जुड़ा है, जहां बीएससी की परीक्षा का एक ऐसा पेपर परीक्षार्थियों को बांट दिया गया जिसकी परीक्षा आगामी चार अप्रैल को आयोजित होने वाली थी. छात्रों के हो हल्ले के बाद वह परीक्षा निरस्त कर दी है.
पहली परीक्षा में बांटा गलत पेपर
ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती है. अक्सर नकल की तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहने वाले इस विश्वविद्यालय में एक बार फिर व्यस्वथाओं में लापरवाही सवालों के घेरे में आ गई है. बताया जा रहा है कि, इन दिनों बीएससी थर्ड ईयर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें एक अप्रैल को मेजर सब्जेक्ट-1 ग्रुप A का एग्जाम होना था. लेकिन ग्वालियर के शासकीय महाविद्यालय आरोन परीक्षा केंद्र पर फिजिक्स- क्वांटम, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का पेपर बुधवार को बांट दिया गया. जबकि इसकी परीक्षा आगामी 4 अप्रैल को होनी थी.
चार अप्रैल को होना थी फिजिक्स की परीक्षा
अचानक इस तरह दूसरा पेपर देख कर परीक्षार्थी भी सकते में आ गये और इस गलत पेपर बांटने की बात को परीक्षा में ड्यूटी दे रहे शिक्षकों को बताया. तो आनन फ़ानन में पेपर वापस लेकर सही पेपर दिया गया. लेकिन इस सब में 4 अप्रैल को होने वाले फिजिक्स का पेपर लीक हो गया. इस दिशा में परीक्षा के बाद केंद्राध्यक्ष द्वारा जीवाजी यूनिवर्सिटी को घटनाक्रम के बारे में सूचित किया गया.
- नेपाली हेल्थ मिनिस्टर निशा मेहता जीवाजी यूनिवर्सिटी की लाडली, AIIMS ने भेजा खास मैसेज
- जीवाजी यूनिवर्सिटी में गजब कारनामा, जो इस दुनिया में नहीं या रिटायर, उनके नाम सीनियरिटी लिस्ट में
- ग्वालियर में बोर्ड के 150 छात्रों को थमाए गलत पेपर, 2 घंटे में 3 बार बदले, पैरेंट्स का स्कूल में हंगामा
फिजिक्स का पेपर निरस्त, केंद्राध्यक्ष को हटाया
वहीं यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले पर गंभीरता जताते हुए चार अप्रैल को होने वाली परीक्षा पोस्टपोन कर दी है. साथ ही चूंकि इस परीक्षा में 20 हज़ार छात्र हिस्सा ले रहे है, ऐसे में सभी केंद्रों से फिजिक्स का पेपर वापस मंगवा लिया गया है. इस मामले की जानकारी देते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉ. विमलेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि, "चार अप्रैल को होने वाला फिजिक्स का पेपर निरस्त कर दिया गया है, साथ ही आरोन परीक्षा केंद्र की केंद्रध्यक्षा डॉ. शमी कुरैशी को भी हटा दिया गया है. अब निरस्तीकरण के बाद कुलगुरु ने फिजिक्स का पेपर मई माह में कराने का फैसला लिया है."