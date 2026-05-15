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जीवाजी यूनिवर्सिटी की बीएससी बीकॉम परीक्षा में ब्लंडर, पेपर पैकेट पर मेजर-2 अंदर मेजर-3 के पेपर

ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी के केंद्राध्यक्ष आ गये सकते में, बीएससी बीकॉम परीक्षा पेपर के पैकेट पर मेजर-3 की जगह लिखा मिला मेजर-2. ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:07 AM IST

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ग्वालियर: ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी ने परीक्षा में एक बार फिर ब्लंडर कर दिया है. बीएससी-बीकॉम की परीक्षा में गुरुवार को जब पेपर बांटे गए तो केंद्राध्यक्षों के पसीने छूट गए. क्योंकि जो पेपर के पैकेट उनके सामने आए उस पर गलत सब्जेक्ट प्रिंट था. हालांकि, परीक्षा शुरू होने से पहले ही ये बात केंद्राध्यक्षों को पता चल गई थी इसलिए स्थिति नियंत्रित रही लेकिन छात्र शुरू में ही परेशान हो गए थे.

परीक्षा के दौरान हुआ क्या?

असल में गुरुवार को जीवाजी विश्विद्यालय की बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट ईयर की परीक्षा थी. परीक्षा विभाग से सभी केंद्रों पर मेजर-III के बीएससी के जूलॉजी और बीकॉम के बिजनेस लॉ के पेपर पहुंचाये गए थे. लेकिन जब परीक्षा केंद्रों में केंद्राध्यक्षों के सामने पेपर के पैकेट पहुंचे तो उन पर मेजर -II लिखा हुआ था, जबकि परीक्षा तो मेजर-III की थी. इस पूरी स्थिति में केंद्राध्यक्षों को लगा की शायद विश्वविद्यालय ने गलत पेपर की सप्लाई कर दी है. इस वजह से परीक्षा निरस्त होने की संभावना बन गई.

यूनिवर्सिटी ने माना पेपर पैकेट पर हुई प्रिंटिंग मिस्टेक

हालांकि, ये गड़बड़ी परीक्षा शुरू होने से पहले ही पकड़ में आ गई जिस पर केंद्र अध्यक्षों द्वारा तुरंत यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंटोलर से बात कर स्थिति बतायी. तो तुरंत विश्विद्यालय प्रबंधन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया जिसमें बताया गया की, बीएससी और बीकॉम के प्रथम वर्ष के जूलॉजी और बिजनेस लॉ के पेपर सही हैं और उनके पेपर पैकेट पर गलती से गलत छपाई हो गई है. छात्रों को इस गलती के बारे में बतायें और इन पेपर्स को मेजर -III की परीक्षा मानकर ही आयोजित करायी जाए.

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यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दी सफाई

जीवाजी विद्यालय प्रबंधन की इस लापरवाही से हजारों छात्र परेशान हुए और यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर भी सवाल खड़े कर दिए. हालांकि इस मामले में एग्जाम कंट्रोलर डॉ. आशा कुमारी का कहना था कि, "गुरुवार को बीएससी और बीकॉम के प्रथम वर्ष की मेजर-III की परीक्षा थी, लेकिन प्रश्पत्र के पैकेट पर प्रिंटिंग मिस्टेक से मेजर-II छप गया था, समय रहते इसकी जानकारी परीक्षाकेंद्रों में दे दी गई थी, इसलिए परीक्षा आयोजित करने में कोई परेशानी नहीं हुई."

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