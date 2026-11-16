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जीवाजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिया स्टूडेंट्स को गुरुमंत्र

जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ( ETV BHARAT )

ग्वालियर : जीवाजी विश्वविद्यालय में सोमवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगुभाई पटेल शामिल हुए. इस मौके पर 441 छात्रों को डिग्री सौंपी गई. इनमें से 57 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्टूडेंट्स से कहा "डिग्री लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है परिवार, समाज और देश के प्रति."

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