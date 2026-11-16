जीवाजी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दिया स्टूडेंट्स को गुरुमंत्र
जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 441 स्टूडेंट्स को मिली डिग्री. गोल्ड मेडल पाने वालों का उत्साह चरम पर. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:57 PM IST
ग्वालियर : जीवाजी विश्वविद्यालय में सोमवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया. अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगुभाई पटेल शामिल हुए. इस मौके पर 441 छात्रों को डिग्री सौंपी गई. इनमें से 57 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल मिला. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्टूडेंट्स से कहा "डिग्री लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है परिवार, समाज और देश के प्रति."
विकसित भारत बनाने में सहयोग करें युवा
डिग्री सौंपने के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने स्टूडेंट्स से कहा "पढ़ाई के साथ अच्छा आचरण जरूरी है. विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवाओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. डिग्री हासिल करने के बाद विद्यार्थियों की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती. शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के साथ युवाओं में किताबी ज्ञान, व्यावहारिक समझ और तकनीकी दक्षता विकसित करना जरूरी है."
छात्रों को याद दिलाया माता-पिता का संघर्ष
राज्यपाल ने विद्यार्थियों को माता-पिता के संघर्ष और समर्पण को याद रखने की भी सीख देते हुए कहा "अच्छी नौकरी और सफलता मिलने के बाद भी अपने संस्कार, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं को नहीं भूलना चाहिए. मशीनें काम आसान कर सकती हैं, लेकिन मानवीय संवेदना और विवेक की जगह नहीं ले सकतीं."
डिग्री पाकर खुशी से उछल पड़े स्टूडेंट्स
समारोह में डिग्री और गोल्ड मेडल हासिल करने वाले विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया. कई विद्यार्थियों के लिए यह दिन लंबे इंतजार और मेहनत का परिणाम रहा. होम साइंस संकाय से स्नातक की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल हांसिल करने वाली मुरैना की सानू जाटव ने कहा "उन्हें राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा परीक्षा और डिग्री में अच्छा प्रदर्शन करने और उत्तीर्ण आने पर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है. हालांकि अब तक उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा."
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समारोह में 441 स्टूडेंट्स को मिली डिग्रियां
जीवाजी विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉ विमलेंद्र राठौर ने बताया "दीक्षांत समारोह में जीवाजी विश्वविद्यापय के मेधावी छात्रों को मेडल और डिग्रियों को वितरण किया गया है. राज्यपाल ने समारोह में यूनवर्सिटी के 57 मेधावी विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल और 384 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की हैं. इनमें 224 शोधार्थियों को पीएचडी, 134 को स्नातकोत्तर और 26 विद्यार्थियों को स्नातक की डिग्री दी गईं."