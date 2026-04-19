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सिंधिया चाहते थे फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी, पढ़िए इतिहास का वो पन्ना जो आंखों से था ओझल

जीवाजी राव सिंधिया अपनी रियासत में शिक्षा का स्तर बेहतर बनान चाहते थे, फिनलैंड के बेहतरीन शिक्षा विद लॉरेन जिलियाकस को बुलाया था भारत.

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सिंधिया चाहते थे फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 7:35 AM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: बात आज से करीब 90 साल पुरानी है, ग्वालियर के तत्कालीन महाराज जीवाजी राव सिंधिया अपनी रियासत में शिक्षा का स्तर बेहतर बनान चाहते थे. ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी के बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें इसके लिए गहन विचार में थे. तब उन्होंने विश्व की बेहतरीन शिक्षा नीतियों वाले देशों में शुमार फिनलैंड को देखा, किस तरह वहां बच्चों को पढ़ाया जाता, उन्हें काबिल बनाया जाता. वे चाहते थे कि उनके राज्य में भी ऐसा हो, तब भारत आजाद नहीं था गणराज्य नहीं था, लेकिन उनकी ये इच्छा लगातार प्रबल हो रही थी.

फिनलैंड के बेहतरीन शिक्षा विद थे लॉरेन जिलियाकस

उस दौर में ग्वालियर रियासत के महाराजा जीवाजी राव की पहचान हुई लॉरेन जिलियाकस से. लॉरेन जिलियाकस एक बेहतरीन शिक्षा विद थे, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी जानकारी थी. लॉरेन जिलियाकस फिनलैंड के स्वतंत्रता सैनानी विक्टर कॉनरेड जिलियाकस के बेटे थे. वे स्वतंत्रता सेनानी इसलिए रहे क्योंकि एक समय पर भारत की तरह ही फिनलैंड भी गुलाम देश था, उस पर स्वीडन और रशिया जैसे देशों की हुकूमत रही थी, जिसकी आजादी की लड़ाई में कॉनरेड विक्टर जिलियाकस की अहम भूमिका थी. आजादी के बाद उनके बेटे लॉरेन जिलियाकस शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े. वे फिनलैंड की न्यू एजुकेशन फेलोशिप के अध्यक्ष बने.

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ग्वालियर स्टेट में सिंधिया चाहते थे फिनलैंड की एजुकेशन पॉलिसी (Jiwaji club Gallery)

जिलियाकस को सिंधिया ने भारत बुलाया था, सिंधिया स्कूल में हुआ था मंथन

दिल्ली स्थित सिंधिया रिसर्च सेंटर के प्रमुख अरुणांश बी गोस्वामी बताते हैं कि, "महाराजा जीवाजी राव सिंधिया ने 1937 में लॉरेन जिलियाकस को भारत बुलाया. ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में ही उनका एक डेलीगेशन पहुंचा. उस समय सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल थे एफजी पीयर्स. लॉरेन जिलियाकस और एफजी पीयर्स ने ग्वालियर में शिक्षा के विकास पर चर्चा की. इस डेलीगेशन में फिनलैंड के साथ साथ और भी देशों के शिक्षा विद थे, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता जिलियाकस ने की थी. बैठक में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर मंथन हुआ. सिंधिया चाहते थे कि फिनलैंड की एजुकेशन पालिसी की तरह ग्वालियर के सिंधिया राज्य में भी वही पैटर्न फॉलो किया जाये."

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जीवाजी राव सिंधिया (Jiwaji club Gallery)

कैसा है फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, जिससे प्रभावित थे महाराजा?

असल में फिनलैंड की शिक्षा नीति विश्वभर में अपनी अलग पहचान रखती है और इसी वजह से बेहतरीन शिक्षा के लिए यह देश विश्व में 7 वीं रैंक पर है. फिनलैंड में बच्चों की शिक्षा सात वर्ष की उम्र में शुरू होती है, कक्षा नौवीं तक वहां कोई भी मानकीकृत परीक्षा छात्रों के लिए आयोजित नहीं होती बल्कि उन्हें ग्रेड दिए जाते जिससे बच्चे तनाव में न आयें. बच्चों को होमवर्क भी कम से कम दिया जाता है, जिससे वे मानसिक रूप से तनाव में न रहें और अपना ध्यान और समय खेलकूद और परिवार के साथ बांटे. उस दौर में प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी तरह निशुल्क थी जो अब विश्वविद्यालय तक हो चुकी है. साथ ही छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ ही कौशल विकास पर भी बच्चों को शिक्षित किया जाता है.

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ग्वालियर स्टेट में सिंधिया स्कूल परिसर (Jiwaji club Gallery)

समय के साथ बदल गई शिक्षा व्यवस्था

हालांकि, इन सभी विषयों पर चर्चा के बाद लॉरेन जिलियाकस वापस फिनलैंड लौट गए. सिंधिया इस शिक्षा नीति से काफी प्रभावित थे, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ग्वालियर रियासत में इस नीति को शुरू करने का फैसला भी किया लेकिन फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था बदलती गई और भारत की आज़ादी के बाद भारत की शिक्षा नीति पूरे देश के साथ ग्वालियर रियासत में भी लागू हो गई.

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जीवाजी राव सिंधिया के बचपन की तस्वीर (Jiwaji club Gallery)

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यह एक उदाहरण है कि, भारत गणराज्य बनने से कितने पहले ग्वालियर के महाराज ने शिक्षा के बेहतर मॉडल की और कदम बढ़ाये थे. लेकिन सवाल यह भी है कि, भले ही आज सरकारी स्कूलों के माध्यम से भारत में छात्रों की नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई लेकिन फिर भी ये सोचने की बात है कि, शिक्षा के क्षेत्र में हम उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं.

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