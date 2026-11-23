ग्वालियर-झांसी हाईवे पर भीषण दुर्घटना, ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, पति-पत्नी और बेटी की मौके पर मौत
भीषण सड़क हादसा, तीन लोगों की मौत, पिता पुत्री ने मौके पर और मां ने अस्पताल में दम तोड़ा, 1 बेटी गंभीर. बाइक पर सवार थे 4 लोग. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 8:34 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 9:08 AM IST
ग्वालियर: मध्यप्रदेश से गुजरे एनएच-44 ग्वालियर झांसी हाईवे पर रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार देर शाम ग्वालियर झांसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर जा रहे परिवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक पूरा परिवार बिखर गया. पति-पत्नी के साथ उनकी 8 साल की बेटी की मौत हो गई. दूसरी ओर छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है.
इलाज करने ग्वालियर जा रहा था परिवार
दरअसल, घटना डबरा क्षेत्र के कल्याणी गांव की है, रविवार शाम भितरवार के सासन गांव के रहने वाले कमल किशोर विश्वकर्मा अपनी पत्नी सीमा और दो बेटियों दीक्षा और भूमि के साथ बाइक से ग्वालियर जा रहे थे. उनकी पत्नी सीमा का ग्वालियर में इलाज चल रहा था. इसलिए वे ग्वालियर के गूढ़गुड़ी के नाका स्थित सीमा के भाई के घर के लिए निकले थे.
हाइवे पर ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर ही पिता पुत्री की मौत
रविवार की शाम तकरीबन 6-बजे के आसपास परिवार ग्वालियर झांसी हाईवे पर कल्याणी के पास से गुजर रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों बाइक से दूर सड़क पर जा गिरे. हादसे में कमल किशोर विश्वकर्मा, उनकी पत्नी और बड़ी बेटी दीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छोटी बेटी भूमि गंभीर रूप से घायल हो गई.
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राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना, घायल बच्ची का इलाज जारी
आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने डाइल 112 पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर आंतरी पुलिस भी पहुंची. एम्बुलेंस की मदद से मृतकों के शव पीएम हाउस और घायलों को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया. एक ही परिवार की तीन जिंदगिया एक झटके में खत्म हो गईं. छोटी बेटी भूमि की हालत भी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जयारोग्य अस्पताल में जारी है.
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अज्ञात वाहन चालक पर मामला दर्ज
थाना अंतरी टीआई धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक़, "घटना में एक बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हुई है, एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है, मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है, टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है.