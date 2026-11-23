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ग्वालियर-झांसी हाईवे पर भीषण दुर्घटना, ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, पति-पत्नी और बेटी की मौके पर मौत

ग्वालियर-झांसी हाईवे पर भीषण दुर्घटना ( Etv Bharat )

ग्वालियर: मध्यप्रदेश से गुजरे एनएच-44 ग्वालियर झांसी हाईवे पर रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार देर शाम ग्वालियर झांसी हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक पर जा रहे परिवार को टक्कर मार दी. इस हादसे में एक पूरा परिवार बिखर गया. पति-पत्नी के साथ उनकी 8 साल की बेटी की मौत हो गई. दूसरी ओर छोटी बेटी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है.