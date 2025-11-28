ETV Bharat / state

दिनदहाड़े फायरिंग करने वाले आरोपियों पर इनाम, 4 जिलों में पुलिस दे रही दबिश

दिनदहाड़े सराफा व्यापारी की दुकान पर गोलियां बरसाने वाले बदमाशों की हुई पहचान, 10-10 हज़ार का इनाम घोषित, चार जिलों में पुलिस दे रही दबिश

दिनदहाड़े फायरिंग करने वाले आरोपियों पर इनाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 6:32 PM IST

ग्वालियर: सोमवार को दिनदहाड़े हुई ज्वेलरी शोरूम पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा फायरिंग मामले में पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित किया है. पुलिस ने ना सिर्फ आरोपियों की पहचन कर ली है, बल्कि उन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है.

सोमवार को दिनदहाड़े बरसाई थी गोलियां

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सोमवार की दोपहर उस वक्त दहशत का माहौल बन गया था. जब अचानक मुख्य मार्केट मुरार में सराफा बाजार के एक ज्वैलरी शोरूम पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. इस घटना में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था. वहीं भरे बाजार इस तरह की वारदात से व्यापारी वर्ग भी आक्रोशित हुआ था. आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए थे, लेकिन व्यापारी वर्ग ने पुलिस को कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया था.

पुलिस ने बदमाशों पर किया इनाम घोषित (ETV Bharat)

आरोपियों की गिरफ़्तारिंके लिए बनायी 8 टीमें

इस मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चारों आरोपियों की पहचान कर ली है. आरोपियों की एक बाइक भी पुलिस ने ग्वालियर से 17 किलोमीटर दूर जौरासी से बरामद की थी. बताया जा रहा है की, सराफा व्यापारी आकाश जैन के शोरूम पर आधा दर्जन गोलियां बरसाने वाले शूटर भिंड और उत्तर प्रदेश के झांसी से बुलवाए गए थे. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी 8 विशेष टीम बनाईं गई हैं. जो इनकी जानकारी खंगलाने में लगी है.

4 जिलों में दबिश दे रही पुलिस की टीमें

ग्वालियर क्राइम एएसपी सुमन गुर्जर ने बताया कि, "पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और साइबर टीम की मदद से आरोपियों की पहचान कर ली है. इन आरोपियों पर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है. इस केस के लिए बनाई गई टीमों द्वारा लगातार भिंड, मुरैना, दतिया और झांसी में दबिश दे रही है. जिससे इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके. पुलिस ने जो बाइक जौरासी से बरामद की है. उसके मालिक अनिल कुशवाह से भी पूछताछ की जा रही है. साथ दूसरी बाइक के मालिक विवेक यादव को भी पुलिस तलश रही है.

चारों आरोपियों की हुई पहचान, इनाम भी घोषित

इस घटना में शामिल आरोपियों की पहचान जेल में बंद बदमाश कपिल यादव के ताऊ के बेटे नितिन यादव के साथ ही झांसी के हिमांशु यादव, उटीला निवासी कपिल शर्मा और भिंड के रामू यादव के रूप में हुई है. इन चारों ही आरोपियों पर अब 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित हो चुका है. बदमाश कपिल यादव और पीड़ित आकाश जैन के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. जिसकी आकाश जैन ने पुलिस में पहले भी शिकायत की थी.

ऐसे में कपिल की गिरफ्तारी का बदला लेने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया माना जा रहा है. जल्द ही चारों बदमाशों की पुलिस गिरफ़्तारी कर खुलासा करने की बात कह रही है.

संपादक की पसंद

