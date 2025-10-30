ETV Bharat / state

जयारोग्य अस्पताल में हड़ताल पर आउटसोर्स कर्मचारी, मरीज परेशान, अटेंडर खुद ढो रहे स्ट्रेचर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सबसे बड़ा अस्पताल जयारोग्य अस्पताल समूह में मरीज परेशान होते दिखे. कोई अटेंडर खुद मरीज का स्ट्रेचर खींच रहा था, तो कोई मरीज मदद का इंतजार कर रहा था, पर्चा बनवाने से लेकर सफाई व्यवस्था तक सब काम अस्पताल में ठप पड़े हैं. वजह है जयारोग्य अस्पताल समूह में सुरक्षा से लेकर तमाम काम संभालने वाले आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. वजह है लंबे समय से रुके भुगतान, बोनस समेत 5 मांगे. जिनके पूरा ना होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी इन कर्मचारियों द्वारा दी गई है.

ग्वालियर: सरकार काम तो आउटसोर्स कर्मचारियों से लेती है, लेकिन जब भुगतान की बारी आती है तो अटका देती है. ऐसा हम नहीं बल्कि ये कर्मचारी कह रहे हैं. इसलिए अब आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं. उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी. ये चेतावनी ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल समूह के बाहर धरने पर बैठे सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने दी है. जो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं.

हड़ताली आउटसोर्स कर्मचारी कमल का कहना है कि, "श्रम विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से कर्मचारियों को वेतनवृद्धि दी गई थी. जिसका 11 महीने का एरियर रुका हुआ है, शासन द्वारा साल में एक माह के बोनस का प्रावधान है, लेकिन उसका भी भुगतान आज तक नहीं किया गया. इसी तरह की अन्य मांगे लंबे समय से अधिकारियों और शासन के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता था. उसे पूरा नहीं किया गया, इसीलिए मंगलवार को अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं."

ग्वालियर जयारोग्य अस्पताल

अस्पताल में प्रभावित हो रहा काम, ये हैं प्रमुख मांग

कमल के मुताबिक इस हड़ताल की वजह से पूरे कैंपस की सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण काम जो कर्मचारियों की दम पर चलते हैं, ठप पड़ गए हैं. जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी. मुख्य रूप से हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की 5 मांगे हैं. पहली एरियर का भुगतान समय पर होना चाहिए, दूसरा शासन द्वारा निर्धारित बोनस मिलना चाहिए, तीसरा वेतन जो 10579 रुपए है, समय पर आना चाहिए, चौथा छुट्टी के पैसे जो अभी तक नहीं दिए गए, उनका भुगतान हो और पांचवी मांग है कि इन कर्मचारियों का तीन माह से पीएफ का पैसा भी नहीं काटा गया है.

मरीज हुए परेशान

बात करने आए अधिकारियों को दी चेतावनी

इन हालातों को देखते हुए जयारोग्य अस्पताल समूह प्रबंधन के अधिकारी भी हड़ताल समाप्त कराने कर्मचारियों से मिले थे. उन्होंने 7 दिनों में मांगों के निराकरण का आश्वासन भी दिया, लेकिन कर्मचारी ये साफ चेतावनी दे चुके हैं कि, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा. तब तक सभी 2 हजार आउटसोर्स कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे और अपनी हड़ताल इसी तरह जारी रखेंगे.