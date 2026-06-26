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मैदान में चोट लगते ही मिलेगा हाईटेक ट्रीटमेंट, ग्वालियर में बनेगा स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड

अंचल में खिलाड़ियों के बढ़ने के साथ ही खेल गतिविधियों को भी गति मिली है. लेकिन कई बार मैदान में खिलाड़ी फ्रैक्चर, मासपेशियों में खिंचाव, लिगमेंट टियर या जॉइंट इंजुरी से घायल हो जाते हैं. ऐसे में खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग के एक्सपर्ट और डॉक्टर्स तो होते हैं, लेकिन कोई डेडिकेटेड ट्रीटमेंट वार्ड अब तक उपलब्ध नहीं है. नतीजा इलाज के लिए भोपाल के निजी अस्पताल को छोड़ दिया जाए, तो खिलाड़ियों को ज्यादातर दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है. लेकिन अब जयरोग्य अस्पताल समूह ट्रामा-कैजुअल्टी बिल्डिंग में डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड शुरू करने की तैयारी कर रहा है.

लेकिन जल्द ही खिलाड़ियों को इलाज के लिए दूसरे महानगरों की और नहीं भागना पड़ेगा, बल्कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही उन्हें इलाज मिल सकेगा. क्योंकि ग्वालियर का जयारोग्य अस्पताल समूह जल्द एक सर्व सुविधायुक्त स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड शुरू करने जा रहा है, जिसका प्रस्ताव पास हो चुका है और संभवतः यह प्रदेश का पहला (शासकीय) डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड होगा.

ग्वालियर: चंबल संभाग अब देश और विदेश की धरती पर भारत का नाम रोशन कर रहा है. यहां के खिलाड़ी खेलकूद में अपने बेहतर प्रदर्शन से देश दुनिया का दिल जीत रहे हैं, लेकिन जब अंचल के मैदानों में खेलते या अभ्यास करते समय कोई चोट लगती है, तो उन्हें इलाज के लिए दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है.

ग्वालियर के जेएएच का नया स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड सामान्य वार्ड से बिल्कुल अलग होगा. पूरी तरह से आधुनिक और कॉर्पोरेट अस्पतालों की तरह हाईटेक होगा. इसमें एडवांस फिजियोथेरिपी वार्ड भी रहेगा. जिससे चोट के इलाज के बाद खिलाड़ियों को फिजियोथेरिपी की एडवांस मशीनों से फास्ट रिकवरी में मदद मिलेगी. इसके साथ ही जॉइंट और लिगमेंट सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी कंसल्टेशन के साथ जांच के लिए आधुनिक सेटअप भी रहेगा.

काउंसलर रखेंगे खिलड़ियों की मेंटल हेल्थ का ध्यान

जया आरोग्य अस्पताल समूह प्रबंधन की माने तो इस डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड में काउंसलर की भी नियुक्ति किया जाएगा. ये काउंसलस चोट के बाद खिलाड़ी के मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों में उन्हें मोटीवेट और उनकी काउंसलिंग करेंगे. जिससे वे बेहतर महसूस करने के साथ अपने आत्मविश्वास और करियर पर फोकस कर सकेंगे.

सीसीयू बिल्डिंग पूरी होते ही स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड का काम होगा शुरू

गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ आरकेएस धाकड़ का कहना है कि "ये सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्रयास साबित होगा. यहां उन्हें बेहतर माहौल के साथ अच्छा और आधुनिक तकनीक और मशीनों की मदद से इलाज मिल सकेगा. इस वार्ड के लिए अस्पताल परिसर के ट्रामा सेंटर विंग को चुना गया है, क्योंकि वर्तमान में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर यूनिट बिल्डिंग का काम लगभग पूरा होने को है. जैसे ही यह परिसर बनकर तैयार होगा, ट्रामा-कैजुअल्टी विंग को भी उसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा. इसके बाद वह स्थान खाली हो जाएगा और उस स्थान पर आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स इंजुरी वार्ड की शुरुआत हो जाएगी."

इस प्रपोजल को स्वीकृति मिल चुकी है और अब इंतजार सिर्फ सीसीयू बिल्डिंग के पूरा होने का है. ये काम खत्म होते ही कुछ महीनों में एसआईडब्ल्यू का काम भी शुरू हो जाएगा.