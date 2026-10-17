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खतरनाक मोयामोया बीमारी और उम्मीद 0 प्रसेंट, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने बचाई युवक की जान

ग्वालियर: शिवपुरी का एक 10 साल का बच्चा जिसे बुखार आया, तबीयत बिगड़ी और शरीर लकवा ग्रस्त हो गया. साल भर इलाज चला तो आराम मिला और अगले 26 वर्षों तक वह सामान्य जिंदगी जीने की जद्दोजहद करता रहा. लेकिन फिर अचानक एक और दौरा आया और शरीर पूरी तरह साथ छोड़ गया. खुद से सांस लेना भी संभव नहीं था तो डॉक्टरों ने वेंटीलेटर पर रखा. जांच में पता चला कि ये दुर्लभ बीमारी 'मोयामोया' का केस है.

लगातार जान का खतरा बढ़ता देख डॉक्टरों ने सर्जरी की सलाह दी. लेकिन घरवालों ने भगवान और भगवान माने जाने वाले डॉक्टर दोनों पर भरोसा जताते हुए सर्जरी से मना कर दिया. यहीं भगवान रूपी डॉक्टरों ने उस भरोसे की खातिर दिन रात एक कर दिए. दवाएं और दुआएं दोनों काम कर गईं. न सिर्फ मरीज की जान बच गई बल्कि धीरे धीरे वह ठीक हो रहा है. ये कहानी है अमित कुमार (बदला हुआ नाम) की, जिसके लिए डॉक्टर वाकई भगवान बन गए.

निजी अस्पताल ने बनाया दबाव, सरकारी अस्पताल का रूख हालत लगातार खराब हो रही थी तो परिजन तुरंत ग्वालियर भागे और एक निजी अस्पताल में अमित को भर्ती कराय. एक हफ़्ते तक इलाज के बाद भी जब आराम नहीं मिला तो डॉक्टर्स ने सर्जरी कराने को कहा. मरीज अमित के भाई मनीष ने बताया कि, "निजी अस्पताल वालों ने एक तरह का दबाव बना दिया कि, तुरंत सर्जरी कराना है उसके लिए तुरंत रुपये जमा करने को कहा. हमारे इतने पैसे नहीं थे. जब ये बात उनके सामने रखी तो अस्पताल वालों ने कह दिया कि, रुपये नहीं हैं तो सरकारी अस्पताल ले जाओ. हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था, निजी अस्पताल से डिस्चार्ज करा कर अमित को कमलाराजा अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया.''

शिवपुरी में रहने वाले अमित (बदला हुआ नाम) का बचपन भी आम बच्चों की तरह शुरू हुआ था. परिवार का प्यार, खेल कूद पढ़ाई. लेकिन इस बचपन को अचानक नजर लग गई. 1999 में जब अमित दस साल का था उसे बुख़ार हुआ. घरवालों ने दवा दिलायी लेकिन कोई असर नहीं हुआ. बुखार बढ़ा और उसे दौरा पड़ा और उसका आधार शरीर लकवाग्रस्त हो गया. शिवपुरी में उसका इलाज हुआ और वह धीरे धीरे ठीक हो गया. लेकिन एक साल बाद साल 2000 में उसे दोबारा स्ट्रोक आया. फिर इलाज चला और वह धीरे धीरे ठीक हो गया. लेकिन अचानक 26 साल बाद उसे 17 सितंबर को एक बार फिर लकवे का दौरा पड़ा. स्थानीय तौर पर डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने ग्वालियर ले जाने को कहा.

भगवान बन गए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर

मनीष की हालत और गंभीर हो चुकी थी, उसे वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. कमलाराजा अस्पताल में भी डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी. जांच के बाद उन्होंने बताया कि, भाई का ऑपरेशन करना पड़ेगा उसे मोयामोया रोग है और इस उम्र में जान बचना बहुत मुश्किल है, कहा जाए तो 0 प्रतिशत. ऐसे में अमित के परिवार ने उनसे निवेदन किया कि, जब उसके बचने की संभावना ना के बराबर है तो उसे दवाओं से ठीक कर दें बाकी भगवान की मर्जी.

मनीष ने बताया कि, ''डॉक्टर ने अमित का ट्रीटमेंट जारी रखा. करीब आठ दिन में उसकी हालत में सुधार हुआ और वेंटीलेटर बंद कर दिया गया. कुछ समय बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया. अमित अब भी पूरी तरह ठीक नहीं है. लेकिन अस्पताल के डॉक्टर सच में फरिश्ता बनकर उसे मौत के मुँह से निकल लाए. नाक में नली पड़ी है लेकिन पहले से काफ़ी सुधार है.''

क्या है इसके लक्षण और इसका इलाज? (ETV Bharat)

क्या है मोयामोया डिजीज?

अब आप सोच रहे होंगे की आखिर ये मोयामोया रोग है क्या? तो इस बात का जवाब दिया कमलाराजा अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. दिनेश उदेनिया ने. उन्होंने बताया कि, ''मोयामोया डिजीज एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग की मुख्य नसों में क्लॉडिंग यानि झाले बन जाते है. जिसकी वजह से नसें ब्लॉक हो जाती हैं और खून दिमाग की कई अनएक्टिव नसों से गुजरने लगता है. जिसकी वजह से दिमाग के ऊपर एक नसों का जाल बन जाता है. ऐसा होने से खून जब छोटी नसों से गुजरता है तो उनमें क्लॉटिंग हो जाती है और नस फट जाती है और ब्रेन हैमरेज हो जाता है. जिसमें मरीज की जान चली जाती है. यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि, इसका देश में अनुपात 1 लाख में 1.3% है.''

सर्जरी एक मात्र आख़िरी विकल्प

डॉ. उदेनिया के मुताबिक, ''मुख्य रूप से मोयामोया डिसीज 8 से 10 साल के बच्चों में पायी जाती है और काफ़ी रेयर होती है. इसमें सर्जरी ही आख़िरी विकल्प होता है. जिसमें छोटी-छोटी नसों को दिमाग से हटाना पड़ता है. उनके अपने पूरे कैरियर में ये पांचवा केस है जिसका इलाज किया है. शिवपुरी के मरीज़ का केस और भी रेयर इसलिए था क्योंकि उसे बचपन में स्ट्रोक आया था और इसके बाद भी छोटे छोटे स्ट्रोक लगातार आते रहे हैं. लेकिन घरवालों को इसका अहसास नहीं हुआ और इस उम्र में आकर इस बीमारी का पता चला. उन्होंने जब यहां उसकी सीटी स्कैन और अन्य जांचे करायी तब जाकर बीमारी सामने आई.''

कमलाराजा अस्पताल के डॉक्टरों का कमाल (ETV Bharat)

उम्मीद छोड़ चुके थे डॉक्टर, भरोसे से हुआ चमत्कार

डॉ. दिनेश उदेनिया कहते हैं कि, "जब मरीज आया था तो उसकी हालत क्रिटिकल थी. वह खुद से सांस भी नहीं ले पा रहा था, उसे वेंटीलेटर पर रखना पड़ा. हमने सर्जरी के लिए बोला तो परिवार ने मना कर दिया. परिवार का कहना था कि, आप अपना प्रयास कीजिए हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे. इस तरह की बात कह कर उन्होंने अपना भरोसा दिखाया. हमने इलाज शुरू किया और भगवान की कृपा से मरीज ने कुछ दिन में ख़ुद से सांस लेना शुरू कर दिया. एक दो दिन बाद वेंटीलेटर हटा दिया फिर वह होश में आने लगा. हम डॉक्टर्स और स्टाफ भी उम्मीद छोड़ चुके थे लेकिन परिवार के भरोसे ने उसे नया जीवन दिया." डॉ उदेनिया का कहना है कि, ''मरीज और परिवार अगर डॉक्टर पर भरोसा करते है तो सफलता जरूर मिलती है.''