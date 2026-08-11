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पिता 4 महीने से ऑक्सीजन पर, कंधे पर सिलेंडर लेकर जनसुनवाई में पहुंच गया युवक

ग्वालियर जनसुनवाई में कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गया बेटा, बोला- बिजली विभाग की लापरवाही से झुलसे लाइनमैन पिता.

Son reach sp office oxygen cylinder
ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जनसुनवाई पहुंचा युवक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 7:23 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर का एक युवक अलग अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराने "ऑक्सीजन सिलेंडर" लेकर पुलिस की जनसुनवाई में न्याय मांगने पहुंच गया. युवक का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही की उसके पिता पिछले चार महीनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं. और वह हर दिन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़भाग करता है ताकि पिता की सांसे चलती रहें. न्याय के लिए वह बेटा कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर रख कर पुलिस की जनसुनवाई में पहुंच गया. उसने पुलिस से पिता के लिए न्याय की गुहार लगाई है.

बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा परिवार

जनसुनवाई में पहुचे हिमांशु का कहना है, उसके पिता हरिओम शर्मा बिजली विभाग के कर्मचारी हैं. ड्यूटी के दौरान अपने ही विभाग की लापरवाही से वह दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. घटना के चार महीने बीत जाने के बावजूद बिजली विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है.

कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा युवक (ETV Bharat)

घटना के बाद मदद नहीं की मरणासन्न छोड़ कर भागे अफसर

हिमांशु ने आरोप लगाया है कि कि 28 अप्रैल 2026 को ड्यूटी के दौरान हजीरा थाना क्षेत्र के लाइन नंबर 1 के पास विद्युत विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गंभीर विद्युत दुर्घटना हुई थी. इस हादसे में तीन से चार कर्मचारी घायल हुए थे, उनमें सबसे गंभीर चोटें उसके पिता को आई थीं. इस घटना पर बिजली विभाग ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और उसके पिता को मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया.

पुलिस से जिम्मेदारों के खिलाफ FIR की मांग

फरियादी बेटे ने पुलिस से गुहार लगायी है कि पिता की हालत के लिए बिजली विभाग के अधिकारी उपमहाप्रबंधक, STM प्रीति बरैया, बिरला नगर जोन प्रबंधक रोहित सिंह, सहायक प्रबंधक अजय नामदेव और शशांक कुलश्रेष्ठ और उनके साथ सबस्टेशन ऑपरेटर मोहसिन बेग के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन पर FIR दर्ज की जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार वह ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह अपने पिता को कंधे पर उठाकर जनसुनवाई में ले आएगा. हालांकि पुलिस ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

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ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जनसुनवाई पहुंचा युवक (ETV Bharat)

क्या हुआ था हादसे के समय?

युवक के मुताबिक घटना वाले दिन करीब 25 से 30 कर्मचारी अपने अधिकारियों की मौजूदगी में बिरलानगर जोन के हजीरा लाइन नंबर एक पर काम कर रहे थे. जिसमें उसके पिता हरिओम शर्मा भी थे. काम के दौरान अधिकारियों के कहने पर अचानक सर्किट शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से लाइन पर ब्लास्ट हुआ और बुशिंग सीधे कर्मचारियों पर गिरी. जिसमे चार कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. उनमें सबसे ज़्यादा चोट हरिओम शर्मा को आई. लेकिन उनको अस्पातल पहुंचाने की बजाय अधिकारी परिवार को सूचित कर मौके से रफू चक्कर हो गए. इस हादसे की वजह से हरिओम चार महीने बाद भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं.

Last Updated : August 11, 2026 at 7:33 PM IST

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