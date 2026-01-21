यूपी में योगी आदित्यनाथ को रामभद्राचार्य का साथ, शंकराचार्य को नोटिस पर सिखाया राजधर्म
ग्वालियर में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उत्तर प्रदेश सरकार के नोटिस देने पर नया पाठ पढ़ाया. एक धर्मगुरु ने दूसरे गुरु को बताया क्या है सही?
January 21, 2026
Updated : January 21, 2026 at 7:02 PM IST
ग्वालियर: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को गंगा स्नान से रोके जाने के बाद उन्हें यूपी सरकार द्वारा दिए गए नोटिस पर बवाल मचा हुआ है. इस बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दिया बयान
मीडिया से चर्चा के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पूछे सवाल पर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि " उन्होंने खुद नियमों का पालन नहीं किया, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है बल्कि उन्होने खुद अन्याय किया है. मैं तो जगतगुरू हूं लेकिन वे जगतगुरु नहीं हैं. नियम कहता है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता, हम स्वयं संगम तक पैदल जाते हैं तो जब पुलिस ने उन्हें रोका था कि आप गंगा तक रथ से न जाएं तो उन्हें रुक जाना चाहिए था."
'यूपी सरकार ने नोटिस देकर उचित किया'
यूपी सरकार द्वारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को नोटिस दिए जाने पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि " यूपी सरकार ने बिल्कुल ठीक किया, जो भी किया उचित था." उनके पद को लेकर भी उन्होंने कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शंकराचार्य नहीं बनाया है."
दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले रामभद्राचार्य
हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं को लेकर बयान देते हुए कहा था कि भारत में कोई हिंदू नहीं है. हिंदू शब्द प्रार्थी से आया है. इस बयान पर भी जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई तो जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि "दिग्विजय सिंह को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है."
उन्होंने ज्येमिनी सभ्यता का उदाहरण देते हुए कहा कि "कई पुराने शास्त्रों में परिभाषित किया गया है. जिन्हें श्लोकों के माध्यम से ही बताया जा सकता है और दिग्विजय सिंह को कुछ ज्ञात ही नहीं है तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है."