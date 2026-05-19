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ITI स्टूडेंट का कमाल, महज 2500 रुपये में बना दिया न्यू एज रोबो, हैरान कर देंगे 'मैक्रॉन' के फीचर्स

ग्वालियर आईटीआई के छात्र तेजस्वी दुबे ने गत्ते से बनाया रोबो. मोबाइल और वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर चलता है 'मैक्रॉन'. संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR ITI STUDENT ROBO MACRON
तेजस्वी दुबे ने गत्ते से बनाया रोबो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:15 AM IST

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Updated : May 19, 2026 at 7:43 AM IST

6 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर चंबल में अब युवाओं के हाथ हथियार नहीं बल्कि बदलाव के लिए उठ रहे हैं. बदलाव नई सोच, नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ख़ुद को साबित करने के लिए.. ग्वालियर आईटीआई के एक छात्र ने भी एक ऐसा रोबोट बनाया है जो मोबाइल और वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर चलता है. कई फीचर्स से लैस इस रोबोट बनाने के लिए तेजस्वी ने लाखों खर्च नहीं किए बल्कि इसे महज़ 2500-3000 रुपये के खर्च में तैयार किया है.

कागज के गत्ते से डिज़ाइन किया रोबोट

ग्वालियर आईटीआई में इल्क्ट्रीशियन ब्रांच से द्वतीय वर्ष के छात्र तेजस्वी दुबे ने कुछ अलग कर दिखाने की चाहत में एक रोबो तैयार किया है, जिसे नाम दिया है रोबो मैक्रॉन. कागज के गत्ते से डिज़ाइन यह रोबोट वजन में काफ़ी हल्का है, और इसे मोबाइल फ़ोन और वॉइस कमांड दोनों से नियंत्रित किया जा सकता है.

तेजस्वी दुबे ने गत्ते से बना दिया रोबोट (ETV Bharat)

माइक्रो कंट्रोलर टेक्नॉलजी का किया है इस्तेमाल

ईटीवी भारत से बातचीत में रोबोट बनाने वाले छात्र तेजस्वी ने बताया बताया कि, उन्होंने ये रोबोट ग्रुप प्रोजेक्ट में बनाया है. उनके साथियों ने इसके पार्ट्स डिजाइनिंग में मदद की. इसका हेड डिज़ाइन उन्होंने हॉलीवुड फ़िल्म 'वॉली' से इन्स्पायर हो कर किया है. बाक़ी पार्ट्स अपनी तरह से बनाए हैं. इस रोबोट की कोडिंग से लेकर मैकेनिज्म तक तेजस्वी ने ही तैयार किए हैं. इस रोबो में भी रॉबिटिक्स में उपयोग होने वाली माइक्रो कंट्रोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

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रोबो 'मैक्रॉन' की खूबियां (ETV Bharat)

ब्लूथूथ टेक्नॉलजी बनाती है वायरलेस, एक्सेस के लिए तैयार की वेबसाइट

अपने तरह का यह रोबोट कई फीचर्स से लैस है. इसकी कमांडिंग टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ बेस्ड है जो लगभग 10 मीटर के दायरे में इसे नियंत्रित करने की आजादी देती है. इसे नियंत्रित करने के लिए भी तेजस्वी ने ड्यूल कंट्रोल सिस्टम बनाया है जिसके लिए एक वेबसाइट बनाई है. जिसके ज़रिए इस रोबोट को एक्सेस किया जा सकता है. इसी वेबसाइट पर कंट्रोल कमांड के ज़रिए इसे मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है. ये आगे पीछे दाएं-बाएं सभी दिशाओं में मूव कर सकता है.

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रोबो 'मैक्रॉन' की खूबियां (ETV Bharat)

वॉइस कमांड लेने के साथ वॉइस रिस्पॉन्स भी करता है रोबोट

ख़ास बात यह भी है कि इस मैक्रोन रोबोट को वॉइस कमांड भी इसी वेबसाइट इंटरफ़ेस से दिए जा सकते हैं. जिससे वह वॉइस बेस्ड कंट्रोल मोड पर भी काम करता है. रोबोट को आगे भेजने के लिए 'कम हेयर' कहना होता है और पीछे लाने के लिए 'गो बैक', स्टॉप कहने पर वह रुक जाएगा. वॉइस कमांड देने पर यह रोबोट जवाब भी 'यस सर' कह कर देता है जो इसमें इनबिल्ट स्पीकर के ज़रिए सुनाई देता है. आपके 'हेलो' कहने पर यह रोबोट - 'हेलो, सर, वेलकम टू द डिजिटल आईटीआई ग्वालियर' कहकर जवाब भी देगा. इस तरह के वॉइस रिस्पॉन्स इसे ह्यूमन इंटरेक्शन का हिस्सा बनाते हैं.

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वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर चलता है मैक्रॉन (ETV Bharat)

अल्ट्रासोनिक सेंसर और स्पाई कैमरे से है लेस

इस रोबोट के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स की बात करें तो यह बाधा का पता लगाने और ख़ुद की सुरक्षा में सक्षम है. इसमें लगे इंटीग्रेटेड अल्ट्रासोनिक सेंसर ऑपरेशन के दौरान टक्कर से बचने के लिए दूरी और रुकावटों को पहचान लेते हैं. इसके अलावा इसमें निगरानी और स्कैनिंग की भी सुविधा है, इसमें घूमने वाला हेड और स्पाई कैमरा लगा है, जो प्रतिबंधित इलाकों में एरिया स्कैनिंग के लिए है. हालांकि अब अगले चरण में इसे अपग्रेड करने की प्लानिंग है.

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अपने ट्रेनिंग ऑफिसर मनीष श्रीवास्तव के साथ तेजस्वी दुबे (ETV Bharat)

तेजस्वी दुबे कहते हैं कि अब उनकी कोशिश है कि वे इसमें ओपन कैमरा और इनबिल्ट माइक सिस्टम भी लगाएंगे और साथ ही कुछ एआई टूल्स भी इनस्टॉल करेंगे जिससे ये सेल्फ रिस्पोंसिव रोबोट बने.

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गत्ते से बने रोबोट 'मैक्रॉन' की खूबियां (ETV Bharat)

ITI ग्वालियर का पहला रोबोट है 'रोबो मैक्रॉन'

तेजस्वी दुबे को इस प्रोजेक्ट में गाइड करने वाले आईटीआई ग्वालियर में पदस्थ प्रशिक्षण अधिकारी मनीष श्रीवास्तव ने बातचीत में कहा, 'मैक्रॉन' असल में मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को मिक्स कर बनता है. इस रोबोट को मैक्रॉन नाम देने के पीछे एक कारण यह भी था कि, यह आईटीआई ग्वालियर का पहला रोबोट है, और इसका नाम आसानी से लोगों को याद रह जाएगा. इस रोबोट को तैयार कराने के पीछे भी उद्देश्य यही था कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले. थ्योरी तो बच्चे पढ़ते ही हैं, ऐसे में प्रैक्टिकल ज्ञान पर ही फोकस करें. इसके लिए बच्चों से प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, यह रोबोट भी उसी एक्सरसाइज का हिस्सा है.

प्रोजेक्ट के लिए रोबोट ही क्यों?

प्रशिक्षण अधिकारी मनीष श्रीवास्तव कहते हैं, इस प्रोजेक्ट की पीछे यह उद्देश्य था कि, हमारे छात्र कुछ ऐसा तैयार करें जो कम लागत का हो, इनोवेटिव हो जिसे देखकर बच्चे और आगे बढ़ें... आगे कुछ सीख सकें. सोचिए ढाई से तीन हज़ार रुपये में छात्रों ने एक रोबोट बना दिया जो वॉइस कमांड पर भी चलता है.

इसका भविष्य क्या है, आगे क्या होगा?

ट्रेनर मनीष श्रीवास्तव कहते हैं, इस रोबोट में कैमरा फीचर जोड़ेंगे जिससे ये सर्विलांस के काम आ सकेगा. जिस तरह आज के घर स्मार्ट होम के तौर पर डेवलप हो रहे हैं, उसमें यह घर में भी काम आ सके.

बॉडी बनाने के लिए गत्ते का इस्तेमाल क्यों?

आईटीआई प्रशिक्षक मनीष के मुताबिक गत्ते से रोबोट डिज़ाइन करने का बड़ा कारण था, कि इससे लागत कम हो जो बच्चे पर भार ना पड़े. दूसरा इसके जरिए बच्चा अपनी डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी आसानी से दिखा सकता है. अपने मन मुताबिक़ उसे डिज़ाइन कर सकता है. अगर दूसरा कोई मैटेरियल इस्तेमाल करते तो शायद उसमें डिजाइनिंग की आजादी मनचाहे तरीक़े से ना मिल पाती ऊपर से लागत बढ़ जाती.

'वॉली' से इंस्पायर्ड डिज़ाइन ही क्यों?

इस प्रोजेक्ट के लिए पहले कई डिज़ाइन पर काम किया गया. फिर 'वॉली' का डिज़ाइन सबको आकर्षक लगा. हालांकि बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए सिर्फ़ उसका हेड पार्ट ही रेफरेंस के तौर पर लिया गया. बाक़ी बच्चों ने ख़ुद डिज़ाइन किया है. इस रोबोट को बनाने में तक़रीबन तीन महीने का समय लगा जो एक छात्र के हिसाब से बेहतरीन प्रयास है.

Last Updated : May 19, 2026 at 7:43 AM IST

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