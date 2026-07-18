हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर निकले भगवान जगन्नाथ, रथयात्रा की भक्ति में डूबा ग्वालियर
ग्वालियर में इस्कॉन की ओर से निकाली गई भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा. 200 किलो प्राकृतिक फूलों से सजाया गया भगवान का रथ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 10:58 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 11:03 PM IST
ग्वालियर: भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ 42 फीट ऊंचे हाइड्रोलिक रथ पर सवार हो कर नगर भ्रमण पर निकले. ये जगन्नाथ रथ यात्रा इस्कॉन की ओर से आयोजित की गई है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत हजारों श्रद्धालु शामिल हुए.
विधानसभा अध्यक्ष ने की छेरा पहरा सेवा
ग्वालियर में इस्कॉन की ओर से आयोजित भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ जीवाजी क्लब से हुआ. कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना की इसके बाद पारंपरिक छेरा पहरा (स्वर्ण झाड़ू) सेवा कर जगन्नाथ यात्रा का भव्य रथ रवाना किया. जिसे 200 किलो प्राकृतिक फूलों से सजाया गया. हजारों की संख्या में श्रद्धालु रथ के साथ निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़े.
रशियन और दिल्ली बैंड ने बढ़ाया जोश
ग्वालियर में आयोजित इस जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तिभाव पूरे जोश में दिखायी दिया यात्रा में रूस से आए कीर्तन मंडल, वृंदावन के श्रद्धालु और दिल्ली का प्रसिद्ध माधवास रॉक बैंड ने हरे नाम संकीर्तन प्रस्तुत किए. भगवान के नाम के जयकारे भक्ति में डूबे श्रद्धालुओं में और जोश भर रहे थे. जगह जगह यात्रा के लिए स्वागतमंच बनाये गए. लोग भगवान के दर्शन को टूट रहे थे.
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बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी जीत की मनोकामना
इस रथयात्रा में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए. मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा की, "ये बड़े ही अच्छी बात है कि ग्वालियर में जगन्नाथ यात्रा वर्षों से निकल रही है और हर साल बड़ी संख्या में ग्वालियरवासी इसमें शामिल होते हैं. मैं ग्वालियर और प्रदेश की खुशाली की कामना करता हूं." इसके साथ ही उन्होंने दतिया उप चुनाव में जीत के लिए भगवान जगन्नाथ से कामना करने की बात भी कही.