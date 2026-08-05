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ग्वालियर में 48 घंटे से बारिश जारी, कई इलाकों में जलभराव, लोगों का निकलना हुआ मुश्किल

ग्वालियर में बीते 48 घंटों से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी, कई कॉलोनियों में मुख्य सड़कों पर जल-जमाव की स्थिति. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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ग्वालियर में 48 घंटे से रुक-रुक कर बारिश जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 7:14 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: बीते 48 घंटों से ग्वालियर में रुक-रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है. कभी रिमझिम तो कभी मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर भी दिखना शुरू हो गया है. इधर, इस बारिश ने नगर निगम के दावों की भी पोल खोल दी है, क्योंकि कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनना शुरू हो गई है. ग्वालियर के शिव विहार कॉलोनी और आसपास के क्षेत्र की भी सड़कें पानी से लबालब हैं.

लोगों का निकलना हो रहा मुश्किल

ग्वालियर के शिव विहार कॉलोनी की सड़कें बारिश की वजह से जलभराव से जूझ रही हैं. ये रोड ग्वालियर के जिला एवं सत्र न्यायालय के पास है और विवेकानंद नीडम ब्रिज से झांसी रोड न्यू सिटी सेंटर और शहर को जोड़ती हैं. इसी रोड पर कोर्ट का एक दरवाजा भी खुलता है. जिसकी वजह से वकीलों के साथ ही हजारों लोगों का आवागमन यहां रहता है. लेकिन बारिश की वजह से यह सड़क पानी से लबालब है और पैदल यात्रियों को छोड़िये वाहन चालकों को भी यहां से गुजरने में पसीने छूट रहे हैं. कई लोगों की गाड़ियां जलभराव से गुजरते समय खराब हो रही हैं.

कई कॉलोनियों में मुख्य सड़कों पर जल-जमाव की स्थिति (ETV Bharat)

आए दिन पानी में गिरते हैं वकीलों के वाहन

नगर निगम का दावा था कि बारिश से पहले सभी नाले सीवर चेंबर साफ करा दिए जाएंगे लेकिन ग्वालियर में हुई इस बारिश ने उन सभी दावों की पोल खोल दी है. ये हालत शिव विहार में पिछले कई वर्षों से है लेकिन इसका स्थाई निदान आज तक नहीं हुआ है. जिला न्यायालय में आए एक वकील का कहना था की, जब भी बारिश होती है तब कोर्ट परिसर की यह सड़क इसी तरह घुटने तक भर जाती है. कई सालों से यही हालत है. यहां आने वाले वकीलों के दुपहिया वाहन अक्सर यहां बारिश के समय गिरते हैं और उन्हें चोट लगती है. यहां जब से अभी बारिश शुरू हुई पिछले 3 दिन में यह पानी खाली नहीं हुआ है.

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आए दिन पानी में गिरते हैं वकीलों के वाहन (ETV Bharat)

सालों से शिव विहार कॉलोनी में है जलभराव की समस्या

इस जलभराव से गुजर रहे दो राहगीरों की स्कूटी भी अचानक खराब हो गई और फिर उन्हें स्कूटी के साथ उसी गंदे पानी से पैदल निकलना पड़ा. इन बुजुर्ग राहगीर से बात करने पर उन्होंने बताया कि, उनकी स्कूटी में पानी भरने से वह बंद पड़ गई और चल नहीं पा रही है. वे यहीं पास में रहते हैं. ये जलभराव की समस्या शिव विहार कॉलोनी में पहले से ही है और बारिश के समय में हमेशा ही यहां पानी भरता है और लोग परेशान होते हैं.

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लोगों का निकलना हो रहा मुश्किल (ETV Bharat)

कोर्ट आने वाले लोग होते हैं परेशान

वकीलों ने बताया कि, कोर्ट परिसर के बाहर इस तरह हालात वकीलों और यहां आने वाले मुवक्किलों के लिए बारिश में दुखदायी बन जाते हैं. हालांकि बुधवार सुबह कोर्ट के निर्देश पर जेसीबी बुलाकर सफाई करायी गई है फिर भी अब तक पानी कम नहीं हुआ है.

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