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ग्वालियर में अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हत्थे चढ़े गैंग के 10 सदस्य

ग्वालियर: पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा लगाने और खिलाने वाले नेटवर्क गैंग पर शिकंजा कसा है. छापमार कार्रवाई करते हुए ग्वालियर की क्राइम ब्रांच और साइबर सेल पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गैंग के 10 सदयों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी साइबर ठगी और गैंबलिंग का पैसा ठिकाने लगाते थे.

ग्वालियर साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टा कारोबार का गढ़ बन चुका है, जिस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्वालियर पुलिस ने अंतरराज्यीय ऑनलाइन गैंबलिंग गैंग का पर्दाफाश किया है. सीएसपी हेडक्वार्टर रॉबिन जैन ने बताया कि "ये कार्रवाई बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से की है. मुखबिर की सूचना मिली थी कि मोती झील के शिव नगर के पास कुछ लोग ऑनलाइन सट्टे का कारोबार चला रहे हैं और एक सेंट्रल पॉइंट के रूप में इस जगह से अपना पूरा ऑनलाइन गैमलिंग का कार्य रहे हैं."

अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह 10 सदस्य धराए (ETV Bharat)

कई मोबाइल लैपटॉप के साथ एक ही कमरे में थे 10 आरोपी

मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा संभावित स्थान पर दबिश दी गई थी. मोती झील क्षेत्र में शिव नगर कॉलोनी में प्लेटफार्म के सामने एक कमरा था, जिसमें लगभग 10 लोग ग्रुप में बैठे हुए थे. वहां कई लैपटॉप और मोबाइल फोन भी मिले हैं, जिनको जब्त किया गया है. इन सभी 10 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. संभावना है कि यह पूरा ऑनलाइन सट्टा एक बड़े नेटवर्क के रूप में चल रहा था.

अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat)

आरोपियों के लैपटॉप में मिले म्यूल अकाउंट्स

सीएसपी हेडक्वार्टर रॉबिन जैन ने बताया कि "पुलिस को आरोपियों के पास से दस्तावेज और जो लैपटॉप मिले हैं, उनमें म्यूल अकाउंट्स की जानकारी मिली है, जिनमें ये साइबर ठग अपना पैसों का लेनदेन कर रहे थे. सभी से पुलिस की पूछताछ जारी है और पूछताछ के दौरान इसमें जो साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी."