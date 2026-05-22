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ग्वालियर में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट, भीषण तपिश में झुलसा रहे ट्रैफिक सिग्नल, क्या करे जनता

मध्य प्रदेश में गर्मी से लोग बेहाल है, ग्वालियर चंबल-अंचल में पारा पहुंचा 45 के पार, सिग्नल पर धूप में राहगीर हो रहे परेशान.

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ग्वालियर में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 6:47 AM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: मध्य प्रदेश में गर्मी ने तांडव मचा रखा है, ग्वालियर चंबल-अंचल का पारा भी 45 डिग्री तक जा चुका है. ऐसे में एक तरफ जहां लोग सूरज की तपन से परेशान है, तो वहीं ग्वालियर शहर के चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल, रेड लाइट पर रुकने वालों को झुलसा रहे हैं.

25 मई तक ग्वालियर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने प्रदेश में चल रही गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान को लेकर ग्वालियर चम्बल अंचल में अगले 25 मई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ग्वालियर का तापमान भी लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है. इन हालातों को देखते हुए पहले ही दोपहर के समय ज्यादातर इलाकों में दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल ब्लिंकर पर कर दिए गए हैं. जिससे राहगीरों को धूप में खड़ा ना होना पड़े, लेकिन फिर भी मुख्य चौराहों पर हालात जस के तस हैं.

सिग्नल पर एक से डेढ़ मिनट तक रुकने को मजबूर राहगीर

ग्वालियर शहर के व्यस्ततम चौराहों पर तपती धूप ट्रैफिक सिग्नलों पर रुकने वाले दुपहिया वाहन चालकों को परेशान कर रही है. शहर के गोले का मंदिर, सिटी सेंटर, राजमाता चौराहा, आकाशवाणी चौराहा जैसे चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल 60 सेकंड से लेकर डेढ़ मिनट तक के लिए लाल बत्ती लगायी जा रही है, जिस पर खरी धूप में राहगीर भीषण लू जैसी तपिश झेल रहे हैं.

धूप से बचने कहीं ओवर ब्रिज तो कहीं पेड़ की छाया का सहारा

लोगों को धूप से बचने का जो तरीका दिख रहा है, वे अपना रहे हैं. ग्वालियर के आकाशवाणी चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल पर जब ईटीवी भारत ने गर्मी का जायजा लिया तो लोग ट्रैफिक सिग्नल से करीब 20 मीटर की दूरी पर ही रुक रहे थे. वजह थी ट्रैफिक सिग्नल से ठीक पहले बना फुट ओवर ब्रिज जिसकी वजह से सड़क के कुछ हिस्से पर छांव हो रही थी. दुपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा इसी छांव भरे हिस्से में आकर रुक रहे थे. कुछ सिग्नल्स पर लोग आसपास के पेड़ों की छांव में खड़े हो कर तपिश से बचाव कर रहे थे.

सिग्नल्स पर ग्रीननेट से छांव की दरकार

ईटीवी भारत ने जब लोगों से बातचीत की उनका कहना था की, ग्वालियर में झुलसा देने वाली गर्मी हो रही है, लोग चहरों पर कपड़ा बांध कर चल रहे हैं. एक राहगीर का कहना था कि, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोग घर पर रहें, अगर बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर निकले. वहीं एक राहगीर का कहना था की, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के लिए ट्रैफिक सिग्नलों पर प्रशासन को कम से कम ग्रीन नेट या खस की चादरें बंधवानी चाहिए. जिससे सीधी धूप से कुछ हद तक तो वाहन चालकों का बचाव हो सके.

पिछली रात सीजन की सबसे गर्म रात रही

आपको बता दें कि, ग्वालियर में गर्मी का सितम लगातार जारी है. मौसम विभाग के अनुसार बुधवार रात इस सीजन की सबसे गर्म रात थी. जिसमें तापमान 29 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा. साथ ही ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र में भी कुछ कुछ जगहों हीट वेव के आसार हैं.

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