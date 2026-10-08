ग्वालियर में इंडी गठबंधन ने दिखायी ताकत, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ निकली रैली
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशभर में चल रहा प्रदर्शन, इसी क्रम में ग्वालियर में इंडिया गठबंधन ने विरोध जता जलाया पुतला. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:19 PM IST
ग्वालियर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में इंडी गठबंधन का विरोध उग्र होता जा रहा है. गुरुवार को देश भर में इस राजनीतिक गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया. ग्वालियर में भी कांग्रेस पार्टी ने इंडी अलायंस के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और पुतला दहन किया.
कांग्रेस के नेता विधायक पूर्वमंत्री भी रैली में हुए शामिल
ग्वालियर के अचलेश्वर महादेव मंदिर से शुरू हुई इंडी गठबंधन की रैली में समाजवादी पार्टी के साथ ही कांग्रेस के नेता, विधायक शामिल हुए. जिसमे पूर्व मंत्री लाखन सिंह के साथ ही विधायक सतीश सिकरवार, डबरा विधायक सुरेश राजे, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक समेत कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए.
इंडी गठबंधन ने किया पुतला दहन
विरोध प्रदर्शन के साथ निकाली गई इस रैली में एसआईआर, वोट चोरी जैसे मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फूलबाग चौराहे पर पहुंचे और उनका पुतला दहन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायक सुरेंद्र राजे ने सड़क पर बैठ कर धरना भी दिया.
सुप्रीम कोर्ट की टप्पणी से पकड़ी गई चोरी'
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए विधायक सुरेंद्र राजे ने कहा कि, एसआईआर के खिलाफ खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिस तरह का आक्रोश है, क्योंकि ये सिद्ध हो गया है कि एसआईआर मे गड़बड़ी हुई और उन्होंने गलती भी मानी है. ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ़ कह दिया है की, सर्वोच्च अदालत ने फ़ार्म 6 को लेकर कोई आदेश नहीं दिया है. इस तरह उनकी चोरी पकड़ी गई है.
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'पीएम के चक्कर में अपनी किरकिरी करा रहे ज्ञानेश कुमार'
कांग्रेस विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि, ज्ञानेश कुमार इस तरह मोदी जी को बचाने के चक्कर में अपनी किरकिरी करायेंगे, वह अलग बात है, लेकिन इस्तीफा उन्हें देना ही पड़ेगा. INDI गठबंधन इसके लिए पूरे देश में एक जुट है. जब तक ज्ञानेश कुमार अपनी गलती नहीं मानेंगे इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक ये विरोध और आंदोलन जारी रहेगा."