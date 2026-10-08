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ग्वालियर में इंडी गठबंधन ने दिखायी ताकत, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ निकली रैली

ग्वालियर में इंडी गठबंधन ने दिखायी ताकत ( ETV Bharat )

ग्वालियर: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में इंडी गठबंधन का विरोध उग्र होता जा रहा है. गुरुवार को देश भर में इस राजनीतिक गठबंधन ने विरोध प्रदर्शन किया. ग्वालियर में भी कांग्रेस पार्टी ने इंडी अलायंस के साथ एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और पुतला दहन किया.

कांग्रेस के नेता विधायक पूर्वमंत्री भी रैली में हुए शामिल