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ग्वालियर से अवैध बांग्लादेशी होंगे डिपोर्ट, लोगों को लेकर पश्चिम बंगाल बार्डर निकला क्राइम ब्रांच

ग्वालियर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच पूरी. पुलिस 13 अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भारत-बांग्लादेश बॉर्डर रवाना. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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ग्वालियर से अवैध बांग्लादेशी होंगे डिपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 12:06 PM IST

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ग्वालियर: बीते 5 अगस्त को ग्वालियर पुलिस ने 13 संदिग्ध बांग्लादेशियों को शहर के दो अलग-अलग इलाकों से हिरासत में लिया था. ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने और उन्हें वापस भेजने के लिए भारत के कोने कोने में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई थी. मामले में हिरासत में लिए ग्वालियर से संदिग्ध बांग्लादेशियों के परिवार के साथ एक अन्य बंगलदेशी महिला को भारत से डिपोर्ट करने ग्वालियर क्राइम ब्रांच की एक टीम सभी के साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर की और रवाना हो गई है.

अगस्त के शुरुआत में पुलिस ने हिरासत में लिए थे संदेही

असल में ग्वालियर में 5 अगस्त के दिन ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर सूचना पर शहर के पिंटो पार्क इलाके में छापामार कार्रवाई की थी और एक ही परिवार के 12 लोगों को हिरासत में लिया था. जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे, पुलिस ने खुलासा किया था कि, हिरासत में लिया गया परिवार अवैध बांग्लादेशी होने के संदेही है, गिरफ्तार परिवार के पास भारत के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले थे और जो दस्तावेज थे, वह भी संदेह के घेरे में थे. इनके साथ ही महलगांव इलाके से भी एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया था.

सोमवार को रवाना हुई क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम

पुलिस की निगरानी में इन सभी 13 लोगों को पुलिस डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, इन लोगों को लेकर करीब 20 दिन चली जांच और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद सोमवार रात ग्वालियर की क्राइम ब्रांच की एक टीम सुरक्षा के साथ सभी बांग्लादेशियों को लेकर उनके देश वापस भेजने के लिए रवाना हो गई है.

कौन कहां से आया भारत?, वापसी भी वहीं

ग्वालियर से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर रवाना किए गए लोग बांग्लादेश के अलग-अलग इलाकों से है. जिनमें जमाल ख़ान, रेहान ख़ान, जुम्मन मुल्ला , यूसुफ़ शेख, शकील ख़ान, काजल ख़ान और तलहा ख़ान बांग्लादेश के जुगनीपाला के खुलना गांव के निवासी हैं. वहीं, सलमा सरदार , हबीबुल्ला शेख, हुमायरा शेख बासंती इलाके से और मोहम्मद नबर हुसैन ढाका का रहने वाला है. इन्हें भारत से वापस भेजा जा रहा है.

रोड बॉर्डर से किया जाएगा बांग्लादेश डिपोर्ट

सीएसपी नागेंद्र सिकरवार के मुताबिक "टीम ग्वालियर से बांग्लादेश बॉर्डर पर सभी संदेहियों को लेकर रवाना हुई है, वहां अभी सीमा सुरक्षा बल और संबंधित एजेंसियों से टीम मिलेगी और उनके साथ आगे की प्रक्रिया पूरी कर सभी बांग्लादेशियों को बॉर्डर के उस पार डिपोर्ट किया जाएगा."

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