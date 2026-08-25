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ग्वालियर से अवैध बांग्लादेशी होंगे डिपोर्ट, लोगों को लेकर पश्चिम बंगाल बार्डर निकला क्राइम ब्रांच

ग्वालियर: बीते 5 अगस्त को ग्वालियर पुलिस ने 13 संदिग्ध बांग्लादेशियों को शहर के दो अलग-अलग इलाकों से हिरासत में लिया था. ये कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने और उन्हें वापस भेजने के लिए भारत के कोने कोने में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई थी. मामले में हिरासत में लिए ग्वालियर से संदिग्ध बांग्लादेशियों के परिवार के साथ एक अन्य बंगलदेशी महिला को भारत से डिपोर्ट करने ग्वालियर क्राइम ब्रांच की एक टीम सभी के साथ भारत बांग्लादेश बॉर्डर की और रवाना हो गई है.

अगस्त के शुरुआत में पुलिस ने हिरासत में लिए थे संदेही

असल में ग्वालियर में 5 अगस्त के दिन ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर सूचना पर शहर के पिंटो पार्क इलाके में छापामार कार्रवाई की थी और एक ही परिवार के 12 लोगों को हिरासत में लिया था. जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे, पुलिस ने खुलासा किया था कि, हिरासत में लिया गया परिवार अवैध बांग्लादेशी होने के संदेही है, गिरफ्तार परिवार के पास भारत के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले थे और जो दस्तावेज थे, वह भी संदेह के घेरे में थे. इनके साथ ही महलगांव इलाके से भी एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया था.

सोमवार को रवाना हुई क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम

पुलिस की निगरानी में इन सभी 13 लोगों को पुलिस डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, इन लोगों को लेकर करीब 20 दिन चली जांच और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद सोमवार रात ग्वालियर की क्राइम ब्रांच की एक टीम सुरक्षा के साथ सभी बांग्लादेशियों को लेकर उनके देश वापस भेजने के लिए रवाना हो गई है.