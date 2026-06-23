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सिंहस्थ में श्रद्धालुओं का होगा शानदार वेलकम, पुजारी और ड्राइवर सीखेंगे अतिथि देवो भव का पाठ

उज्जैन सिंहस्थ 2028 से पहले पंडे-पुजारी और ड्राइवरों को सिखाए जाएंगे मेहमाननवाजी के गुर, IITTM सिखाएगा अतिथि देवो भव:, ग्वालियर में चलेगी ट्रेनिंग. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

SIMHASTHA PUJARI DRIVER TRAINING
पंडे-पुजारी और ड्राइवर सीखेंगे अतिथि देवो भव का पाठ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 5:51 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 5:59 PM IST

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ग्वालियर: उज्जैन सिंहस्थ को लेकर जहां तैयारियां जोरों से चल रही हैं. वहीं 2028 में सिंहस्थ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को उज्जैन का व्यवहार बदला बदला नजर आएगा. यहां टैक्सी वाले लोगों से मनमानी नहीं करेंगे और पूजा-पाठ के लिए पुजारी-पंडे भी सौम्यता से पेश आएंगे, क्योंकि एमपी टूरिज्म बोर्ड का ग्वालियर में स्थित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान जल्द ही पुजारियों और पंडों को ट्रेनिंग देकर श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार करना सिखाएगा.

सिंहस्थ में अच्छे व्यवहार की मिलेगी पंडों और ड्राइवरों को ट्रेनिंग

उज्जैन में आए दिन श्रद्धालुओं और पंडों के बीच होने वाले खराब व्यवहार, महाकाल की नगरी में टैक्सी वालों की मनमानी की शिकायतों ने सिंहस्थ से पहले शासन की चिंताए बढ़ा रखी हैं, क्योंकि 2028 के सिंहस्थ में ये हालत और बदतर होने की आशंका है. ऐसे में श्रद्धालुओं को इस पावन अवसर पर सुखद और आनंदमय वातावरण मिले, इसके लिए एक कदम बढ़ाते हुए सिंहस्थ से पहले उज्जैन के पंडे पुजारियों को अच्छे व्यवहार का प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है.

जिसकी जिम्मेदारी ग्वालियर के भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान को दी गई है. यहां के प्रशिक्षक इन पुजारियों और पंडों को मेहमाननवाजी के गुर सिखायेंगे.

आईआईटीटीएम के समन्वयक ने दी जानकारी (ETV Bharat)

पहले चरण में 1 हजर लोगों को प्रशिक्षण

शुरुआती चरण में आईआईटीटीएम (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट) में ही इन प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. यहीं उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था रहेगी. इस ट्रेनिंग सेशन में 1 हजार पंडे पुजारियों और ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी. साथ ही इस प्रशिक्षण के दौरान उनके काम बंद रहेंगे. ऐसे में उनके नुकसान की भरपाई के तौर पर हर प्रतिभागी को 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. ये पहले चरण का प्रशिक्षण आने वाले अगस्त महीने में शुरू होगा.

पर्यटन विभाग द्वारा दी गई जिम्मेदारी

आईआईटीटीएम द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने दिया है. आईआईटीटीएम के समन्वयक चंद्र शेखर बरुआ ने बताया कि, "पूर्व में भी इस तरह का एक ट्रेनिंग सेशन बनारस के लिए किया जा चुका है. अब उज्जैन सिंहस्थ के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने यह जिम्मेदारी दी है. ऐसे में प्रशिक्षण हमें बहुत अधिक संख्या में देना है, इस सिंहस्थ मेले का राष्ट्रीय स्तर एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही व्यापक प्रचार-प्रसार चल रहा है. संभावना है कि कई लाखों के पर्यटक सिंहस्थ मेले में आयेंगे."

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ग्वालियर में आईआईटीटीएम देगा ट्रेनिंग (ETV Bharat)

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं से जुड़ी सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं का आगमन, उनका प्रस्थान, इस दौरान उनको जितनी भी सेवा देनी है, उसके लिए यह माना जा रहा है कि, कहीं न कहीं चालक ड्राइवर या स्थानीय गाइड पर्यटक मित्र भी हो सकते हैं. तीसरे सेवा देने वाले वहां के धार्मिक पंडा हैं, उनको प्रशिक्षण के लिए आईआईटीटीएम कई विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की तैयारी कर चुका है.

सात शब्दों पर रहेगा ट्रेनिंग सेशन

इसके 7 प्रमुख बिंदु हैं. स्वागत, सूचना, सुविधा, सहायता, संरचना, सुरक्षा और सफाई. इन सात शब्दों के साथ प्रशिक्षण का एक पूर्ण कार्यशाला आयोजित की जाएगी. जो निश्चित रूप से इन सभी के लिए बहुत लाभकारी होगा. इनके कार्य प्रणाली में निश्चित रूप से वह परिवर्तन लेकर के आएगा.

UJJAIN PANDAS PUJARI TRAINING
सिंहस्थ से पहले पंडे पुजारी सीखेंगे अतिथि देवो भव (ETV Bharat)

ग्वालियर में प्राथमिकता, जरूरत पर उज्जैन में हो सकती है ट्रेनिंग

आईआईटीटीएम के समन्वयक का कहना है की, इस ट्रेनिंग के लिए दोनों तरह से तैयारी की गई है. ये ट्रेनिंग संस्थान परिसर हेडक्वार्टर ग्वालियर में आयोजित की जा सकती है या स्थानीय तौर पर भी इसका आयोजन हो सकता है. यहां हेडक्वार्टर पर व्यवस्था लगभग 400 लोगों को प्रशिक्षण देने की एक बार में हो सकती है और यदि अगर पर्यटन विभाग चाहेगा तो उज्जैन जाकर के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं. यह प्रशिक्षण तीन से सात दिनों का होगा.

प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाएगा संस्थान

आईआईटीटीएम द्वारा प्रशिक्षण के लिए उन सभी को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा, जो भी सिंहस्थ में सेवा देने वाले हैं, फिर चाहे वे गाइड हो, पुजारी हो, पंडा हो ऑटो टैक्सी ड्राइवर या दुकानदार हो. जिसमें उन्हें प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाएगा कि वे किस तरह पोलाइट हों, सौम्य रहें, जिनका कहीं न कहीं व्यवहार पर्यटकों के प्रति बहुत ही समर्पित होना चाहिए. जैसे पंडे-पुजारियों को बताया जाएगा कि, शहर आए श्रद्धालुओं से विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार कैसे करना है, अगर गुस्से और किसी वजह से तनाव की स्थिति बने तो कैसे धैर्य बनाए रखें.

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ग्वालियर में पंडे पुजारी और ड्राइवरों की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को जरूरत पड़ने पर कैसे सहायता करना है. इसी तरह टैक्सी ऑटो ड्राइवर्स को हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताया जाएगा. साथ ही किस तरह वेलकम करना है. जब कोई व्यक्ति उनके पास आए तो ऑटो में बिठाते समय या उसे छोड़ते समय कैसे मुस्कुराकर ग्रीट करें, उन्हें सही तरह से एक से दूसरे स्थान पर ले जाए, सही किराया लें.

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पंडे-पुजारियों की ग्वालियर में होगी ट्रेनिंग (ETV Bharat)

प्रतिदिन के हिसाब से वजीफा भी मिलेगा

हालांकि इस ट्रेनिंग सेशन की वजह से कई लोगों का रोजगार प्रभावित होगा. ऐसे में भारत सरकार की स्टाइपेंड योजना का उन्हें लाभ दिया जाएगा. जितने दिन वे ट्रेनिग में रहेंगे, उन्हें पूर्व निर्धारित 400-500 रुपये स्टाइपेंड भी दिया जाएगा. जिससे उनके नुकसान की भरपाई हो सके.

Last Updated : June 23, 2026 at 5:59 PM IST

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