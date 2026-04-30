ग्वालियर में बीच सड़क पर शौहर ने बीवी से की मारपीट, फिर बोला तीन तलाक
ग्वालियर में महिला से सरेआम अत्याचार और तीन तलाक देने के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 7:10 PM IST
ग्वालियर : शहर के महाराजपुरा इलाके में महिला को उसके शौहर ने बीच सड़क पर मारपीट कर तीन तलाक दे दिया. पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. मामला करीब 4 माह पुराना है. अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है. महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 24 साल की महिला ने अपने पति अशमन खान पर मारपीट कर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है. महाराजपुरा थाने में लिखित शिकायत की गई है.
दोनों का 11 महीने पहले हुआ था निकाह
महाराजपुरा थाना क्षेत्र के BSF कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली महिला का निकाह 10 जून 2025 को आगरा के रहने वाले अशमन खान के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था. महिला का आरोप है "शादी के बाद से ही पति मारपीट करता था और झगड़ा कर घर से निकाल देता था. 17 दिसंबर 2025 की रात पति ने ग्वालियर के डीडी नगर गेट पर उसके साथ मारपीट और तीन तलाक देते हुए कहा कि तुझे मैं अब नहीं रखूंगा, तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक, तलाक, तलाक. अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है."
रिश्ता बचाने की उम्मीद में पहले नहीं की शिकायत
इस बीच पीड़ित महिला के परिचित डीडी नगर से निकल रहे थे और उन्होंने घटना देखी. इसके बाद महिला को बीएसएफ कॉलोनी स्थित उसके घर पर छोड़ दिया. महिला के मुताबिक "वह अब तक रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी. इसलिए पुलिस के पास नहीं गई. उसे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा लेकिन उसे पति लेने नहीं आया और न ही उसने कोई फोन किया. इसके बाद उसने पुलिस से मदद की गुहार लगायी."
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पीड़िता को कानूनी सहायता दिलायेगी पुलिस
सीएसपी रोबिन जैन का कहना है "पीड़िता को कानूनी सहायता दिलाने के साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है. विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 और धारा 115(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है."