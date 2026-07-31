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ससुरालियों से नाराज पति कट्टा लेकर छत पर चढ़ा, हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद थाना प्रभारी बने दोस्त

ग्वालियर में पति से नाराज पत्नी अपने पिता और भाई के साथ मायके चली गई और जब पति उसे लेने गया तो मायके वालो ने साथ भेजने से मना कर दिया. जिस पर नाराज हुए पति ने देसी कट्टा लेकर हंगामा किया. मामला तिघरा थाना क्षेत्र के गांव सौजना का है, जहां मुरैना जिले के जौरा इलाके के रहने वाले जोगेंद्र सिंह गुर्जर की पत्नी का मायका है. जोगेन्द्र हाल में ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में रहता है. जोगेंद्र की पत्नी आपसी कलह से नाराज हो कर ससुराल छोड़ कुछ दिन पहले मायके में पिता के घर रहने लगी थी.

ग्वालियर: तिघरा थाना क्षेत्र के सोजना गांव में एक शख्स देसी कट्टा लेकर अपने ससुराल वालों के घर पहुंच गया, इतना ही नहीं वह छत पर खड़े हो कर खुद को और ससुराल वालों को जान से मार देने की धमकियां देता रहा. इस बीच 3 थानों की पुलिस उसे समझाती रही, 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जाकर कहीं पुलिस उसे नीचे उतार पायी और उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद थाना प्रभारी ने दोस्त बनकर उतारा नीचे (ETV Bharat)

शराब के नशे में पत्नी को ससुराल लेने पहुंचा था पति

गुरुवार शाम पति जोगेंद्र सिंह अपनी पत्नी को लेने पत्नी के मायके सोजना गांव पहुंचा. जिस वक्त जोगेंद्र ससुराल पहुंचा उसने काफी शराब पी रखी थी और भयंकर नशे में था. उसकी हालत देखते हुए पत्नी के भाई मृदुल ने अपनी बहन को साथ भेजने से मना कर दिया. फिर क्या था पति जोगेन्द्र उसे साथ ले जाने की जिद पर अड़ गया और ससुराल पक्ष उसकी पत्नी को साथ भेजने को तैयार नहीं हुआ. शुरुआत कहा सुनी विवाद में बदल गई और नशे की हालत में पति जोगेंद्र नाराज होकर घर की छत पर चढ़ गया.

छत पर कट्टा लहराकर गोली मारने की दे रहा था धमकी

छत पर चढ़े जोगेन्द्र सिंह ने हंगामा शुरू कर दिया. गाली गलौज करते हुए साथ लाया एक देसी कट्टा हवा में लहराना शुरू कर दिया और इस बेइज्जती के लिए ससुराल वालों को धमकाने लगा कि, अगर पत्नी को साथ नहीं भेजा तो वह खुद को और ससुरालियों को गोली मार देगा. उसकी हालत में किसी अनहोनी की आशंका के चलते तुरंत आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को सूचित किया. जिसके बाद तुरंत तिघरा थाना प्रभारी, बहोड़ापुर थाना प्रभारी और पुरानी छावनी के टीआई टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

मायके से पत्नी को नहीं भेजने पर पति हुआ नाराज (ETV Bharat)

बीड़ी पीने के बहाने पति तक पहुंचे टीआई

काफी देर तक समझाइश के बाद जाकर पुलिस नशे में धुत पति को नीचे उतारने में कामयाब हुई. बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार ने बताया, "जब वे पहुंचे तो जोगेंद्र छत पर ही चढ़ा हुआ था. उससे काफी देर तक बातचीत की और उसे अपना दोस्त बताया और उसके मन की बात कर उसे विश्वास में लिया तब उसने ऊपर अपने पास आने दिया. इसके बाद उसके साथ बीड़ी पीने की बात कही जब वह बीड़ी पी रहा था. इसी दौरान बातों-बातों में उससे कट्टा लिया. देसी कट्टे में कारतूस था जिसे अनलोड कर अपने पास जब्त किया. उसके बाद आरोपी को उतारकर अपने साथ तिघरा पुलिस थाने ले गए. जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है."

आए दिन पत्नी से मारपीट करता था आरोपी

बहोड़ापुर थाना प्रभारी आलोक सिंह परिहार के मुताबिक, "पूछताछ में पता चला है कि, आरोपी की 4 साल पहले शादी हुई थी और वह आए दिन नशे में पत्नी के साथ मारपीट करता था. इस बात का ससुराल वाले विरोध करते थे और महीने भर पहले अपने साथ उसे मायके ले गए थे. इसी बात की टशन में वह ससुराल गया था और जब उसने पत्नी को साथ चलने की कहा तो मायके पक्ष ने माना कर दिया उसे ये अपनी बेइज्जती लगी जिस पर उसने ये पूरा हंगामा खड़ा कर दिया. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है."