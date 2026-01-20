ग्वालियर में फर्जी डॉक्यूमेंट्स से बिक गया मकान, महिला बोली बच्चों के साथ कर लूंगी खुदकुशी
ग्वालियर में जनसुनवाई में रोते हुई पहुंची महिला का आरोप. पति की मौत के बाद ससुराल के लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री से बेच दिया मकान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 6:21 PM IST
ग्वालियर: पुलिस अधीक्षक कार्यालय में चल रही सुनवाई में एक महिला अपनी गुहार लेकर पहुंची. जिस घर में उसकी शादी हुई जहां उसने अपने 20 साल गुजारे उसी घर को कुछ लोग हड़पने की कोशिश कर रहे हैं. महिला ने जनसुनवाई में शिकायत की है कि, कुछ बाहरी लोगों ने फर्जी दस्तावेजों से उसके मकान की रजिस्ट्री करा ली है और अब उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं. उसका कहना है कि, अगर उसे न्याय ना मिला तो वह अपने बच्चों के साथ उसी घर में अपनी जान दे देगी.
ससुराल पक्ष की मिली भगत से फर्जी रजिस्ट्री का आरोप
ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के चित्रगुप्तगंज में रहने वाली उमा धाकड़ अपनी फरियाद लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पुलिस जनसुनवाई में पहुची थी. उमा धाकड़ का आरोप है कि "उसके ससुराल के कुछ लोगों मनोज धाकड़, रघुवीर सिंह और अमित धाकड़ ने बिना उनकी सहमति और बिना जानकारी उनकी दादी सास के फर्जी दस्तखत कर कूटरचित दस्तावेज बनाकर उनका घर विक्की शिवहरे और उसकी पत्नी निशा शिवहरे को बेच दिया है.
'बिना सहमति लिए फर्जी दस्तावेजों से बेच दिया मकान'
फरियादी उमा धाकड़ का कहना है कि "उसकी शादी इसी घर में 20 साल पहले हुई थी लेकिन डेढ़ साल पहले पति संदीप धाकड़ की मौत हो गई और अब वह घर में अपने 2 बच्चों और सास के साथ रहती है. लेकिन धोखाधड़ी से बेचे मकान के लिए ना तो नियमानुसार पति ना होने पर उनसे कोई सहमति ली गई और ना ही उनकी सास के हस्ताक्षर लिए गए, बस फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर मकान की रजिस्ट्री कर दी गई और उसे बेच दिया गया."
बिजली बिल से हुआ फर्जी रजिस्ट्री का खुलासा
इस धोखाधड़ी का खुलासा भी बिजली के बिल से हुआ. उमा धाकड़ के घर का बिजली कनेक्शन उनके पति संदीप धाकड़ के नाम पर था. लेकिन हाल ही में जनवरी माह का बिजली बिल आया तो वह किसी निशा शिवहरे के नाम से आया. ये देख उन्हें आश्चर्य हुआ तो वे बिजली विभाग के ऑफिस पहुंची, जहां उन्हें पता चला कि बिजली कनेक्शन निशा शिवहरे के नाम पर ट्रांसफर हो गया है.
लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि, बिना उनके आवेदन दिए उनका बिजली बिल किसी और के नाम पर कैसे ट्रांसफर हो गया तो पता चला की, ये मीटर कनेक्शन मकान की रजिस्ट्री के आधार पर बदला गया है. छानबीन करने पर उन्हें फर्जी दस्तावेजों से मकान की रजिस्ट्री और बेचे जाने के बारे में पता चला.
'बच्चों के साथ कर लूंगी खुदकुशी'
फरियादी उमा धाकड़ का कहना है कि "सोमवार को निशा शिवहरे और उसका पति विक्की शिवहरे आया और मकान खाली करने का बोला तो जो लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल थे, उन लोगों ने चुपचाप मकान खाली कर दिया लेकिन जब उमा ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की. पुलिस ने भी उनकी फरियाद नहीं सुनी इसलिए उन्हें जनसुनवाई में आना पड़ा है."
उमा धाकड़ का कहना है कि "अगर अब भी उन्हें न्याय नहीं मिला तो अपने इसी घर में अपने बच्चों के साथ अपनी जान दे देंगी. उन्हें तो बस अपने घर में गुजरबसर के लिए उनके हिस्से की जगह चाहिए जिससे वे अपने बच्चों के साथ रह सकें."
'मामले की कराई जा रही जांच'
इस मामले में ग्वालियर सीएसपी हेडक्वार्टर रोबिन जैन को उन्होंने अपना शिकायती आवेदन दिया है. जिस पर सीएसपी रोबिन जैन का कहना है कि "फरियादी की शिकायत पर संबंधित थाना प्रभारी को मामले जांच के लिए निर्देशित कर दिया है. जांच के बाद जो भी दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."