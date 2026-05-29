ICU में बुजुर्ग मरीज का पैर दबाते हुए बोले प्रद्युम्न सिंह- 'एक बार और MLA बनाना है'
ग्वालियर में औचक निरीक्षक करने अस्पताल पहुंचे प्रद्युम्न सिंह तोमर, बेड पर लेटे मरीज से मांगा वोट. विपक्ष ने साधा निशाना. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 1:50 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सुर्खियों में छाये रहते हैं. कभी नाले की सफाई तो कभी बिजली के खंभों पर चढ़ने वाले ऊर्जा मंत्री एक बार फिर चर्चा में हैं. विधानसभा चुनाव में अभी लगभग ढाई साल है, लेकिन मंत्री जी अभी से ही विधायक बनने की चाहत में प्रचार में जुटे हुए हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वे आईसीयू में भर्ती एक मरीज के पैर दबाते हुए वोट मांगते नजर आ रहे हैं.
अस्पताल के मेस में किया भोजन
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का वोट मांगते यह वीडियो उनकी विधानसभा क्षेत्र के हजीरा सिविल अस्पताल का है. जहां औचक निरीक्षण पर पहुंचे मंत्री तोमर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मंत्री जी ने अस्पताल के अधिकारियों के साथ वार्डों में भी पहुंचे. उन्होंने हॉस्पिटल मेस में मरीजों के लिए तैयार होने वाला भोजन भी किया.
आईसीयू में बुजुर्ग के पैर दबाने लगे ऊर्जा मंत्री
भोजन के साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जानने के लिए अलग-अलग वार्डों के दौरे किए. इसी बीच मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आईसीयू वार्ड में भी गए, जहां गंभीर हालत में इलाजरत बुजुर्ग के पास पहुंचकर उससे बात करने लगे. उस बुजुर्ग के पैर दबा कर सेवा करने लगे और इसी बीच उन्होंने अगले बार फिर से विधायक बनाने की बात कहते नजर आए.
बुजुर्ग से कहा- 'एक बार और बनाना है एमएलए'
बुजुर्ग के हाथों में ट्रिप चल रही थी और वे ठीक से बोल भी नहीं पा रहा थे. बुजुर्ग के पैर दबाते-दबाते पहले ऊर्जा मंत्री ने उसे ठीक होने की बात कही और फिर कहा "अभी एक बार और एमएलए बनाना है." इस बात पर उस आईसीयू के बेड पर पड़े बुजुर्ग ने मंत्री जी को हाथ जोड़ लिए. प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया है.
कांग्रेस ने प्रद्युम्न सिंह को बताया नौटंकी की दुकान
ऊर्जा मंत्री के इस वोट मांगने वाले सेवा भाव पर कांग्रेस नेता आर पी सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि "मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद किसी नौटंकी की दुकान से कम नहीं है. इस तरह सेवा के नाम पर वोट मांगना उनके लिए कौन सी अलग बात है. कभी नाले में उतरकर सफाई करने लगते हैं. कभी अस्पतालों का निरीक्षण करने लगते हैं.
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क्या इससे क्षेत्र का विकास होगा? एक मंत्री दर्जे के व्यक्ति को अपने मंत्रालय स्तर के कार्य क्षेत्र को विकसित नहीं करना चाहिए? मंत्री बताएं कि उन्होंने ऊर्जा के क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र को किस तरह मॉडल विधानसभा बनाया? क्या उन्होंने अपने क्षेत्र के गरीबों को सब्सिडी सुनिश्चित की या ऊर्जा बचत के लिए सोलर पैनल लगवाए? प्रद्युम्न सिंह तोमर शुरुआत से ही नौटंकियों से अपनी राजनीति चमकाते आए हैं."