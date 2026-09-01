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ग्वालियर में हॉरर किलिंग!, मुंहबोले भाई को घर ले आई युवती, पिता चाचा ने उतारा मौत के घाट

ग्वालियर में मुंहबोले भाई को घर लाना पिता और चाचा को नागवार गुजरा, रक्षाबंधन पर आई बेटी को दी दर्दनाक मौत. रिपोर्ट पीयूष श्रीवास्तव.

Gwalior horror killing
ग्वालियर में हॉरर किलिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 2:23 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: पिछोर क्षेत्र के पथरियापुरा गांव से हॉरर किलिंग की घटना सामने आई है. आरोप है कि पिता और चाचा ने मिलकर 21 साल की नंदनी का गाला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया है. आरोपियों को युवती के प्रदेश से बाहर नौकरी करने और एक युवक के साथ होने पर शक था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपी चाचा की तलाश जारी है.

नानी के घर से लौटी थी नंदनी

असल में घटना सोमवार दोपहर की है. मृतक नंदनी की मां सुमन यादव और आरोपी पिता भगवान सिंह बीते 8 साल से अलग-अलग रह रहे हैं. पति से अलग होने के बाद से सुमन अपने मायके धौलपुर में रहती है. सुमन यादव का आरोप है कि नंदनी अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ी देर के लिए पिता के घर गई थी, लेकिन दोनों बहन काफी देर बाद भी वापस नहीं लौटी. इसके बाद सुमन दोनों बेटियों को खोजने पति के घर पहुंची. यहां दोनों बेहोश अवस्था में पड़ी मिली और घर से पति और देवर दोनों गायब थे.

मृतका की मां ने पति और देवर पर लगाया हत्या का आरोप (ETV Bharat)

कर्नाटक में नौकरी करती थी मृतक

घटना की जानकारी मिलते ही पिछोर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवतियों को डबरा अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टर ने नंदनी को मृत घोषित कर दिया. मामले की जानकारी देते हुए डबरा एसडीओपी सौरभ कुमार ने बताया, "पथरियापुरा गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, मृतक नंदनी यादव घर से दूर कर्नाटक के विजयपुरा में सेल्स की नौकरी करती थी. जहां उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के बरसाना के जगमोहन सिंह नाम के युवक से हुई. परिजन का कहना है कि नंदनी उसे मुंहबोला भाई मानती थी और रक्षाबंधन के समय उसे अपने साथ घर लेकर आई थी. अनजान युवक को घर में रखने से पिता और चाचा को आपत्ति थी और गांव में बदनामी के चलते उन्होंने मिलकर उसकी हत्या कर दी."

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आरोपी पिता चढ़ा पुलिस के हत्थे

एसडीओपी सौरभ ने कहा, "आरोपी पिता भगवान सिंह ने नंदनी के साथ ही उसकी छोटी बहन को भी फांसी लगाने की कोशिश की थी. इसके साथ ही भाई से भी मारपीट का प्रयास किया था. शुरुआती जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता भगवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. फरार चाचा संतोष यादव को भी गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं."

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