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मुरैना के बाद अब ग्वालियर में होमगार्ड जवान को ट्रक ने कुचला, आरटीओ चेकिंग में कर रहा था ड्यूटी

ग्वालियर के नेशनल हाईवे पर आरटीओ चेकिंग में तैनात होमगार्ड जवान को एक आयसर ट्रक ने कुचल दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.

GWALIOR JAWAN CRUSHED TRUCK
ग्वालियर में होमगार्ड जवान को ट्रक ने कुचला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 6:40 PM IST

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ग्वालियर: दो दिन पहले मुरैना में रेत माफियाओं द्वारा वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर को ट्रेक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि, अब ग्वालियर में आरटीओ ड्यूटी के दौरान आरटीओ उड़नदस्ता की टीम में शामिल एक होमगार्ड जवान को एक ट्रक ने रौंद डाला. जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

आरटीओ ड्यूटी में तैनात था होमगार्ड देवेंद्र

ग्वालियर से गुजरे नेशनल हाईवे पर आरटीओ चेकिंग में तैनात होमगार्ड जवान को एक आयसर ट्रक ने हाईवे पर कुचल दिया जिससे उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि, आरटीओ चेकिंग के लिए गई टीम में होमगार्ड जवान देवेंद्र मिश्रा भी ड्यूटी पर था. टीम पनिहार थाना इलाके में शीतला माता मंदिर के पास चेकिंग कर रही थी. हर गुजरने वाली गाड़ी को रोक कर टीम द्वारा चेक किया जा रहा था.

होमगार्ड जवान को कुचलकर ट्रक ड्राइवर फरार (ETV Bharat)

होमगार्ड जवान को कुचलकर ट्रक ड्राइवर फरार

आरटीओ की टीम अपने काम में लगी हुई थी, इसी दौरान वहां तेज रफ्तार में आया एक आयसर ट्रक होमगार्ड जवान देवेंद्र मिश्रा को कुचलकर भाग निकला. जिसमें मौके पर ही देवेंद्र की मौत हो गई. हालांकि विभागीय अधिकारियों ने इस घटना को एक सड़क हादसा बताया है.

ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी आशीष त्रिवेदी ने बताया, "घटना पनिहार के छौंदा गांव में घटित हुई है. देवेंद्र मिश्रा उड़नदस्ते में चेकिंग ड्यूटी में थे, वह टॉयलेट के लिए सड़क पार कर गया था और जब वह पैदल वापस आ रहा था तभी वह देख नहीं पाया और उसी दौरान पीछे से आ रहा एक ट्रक उसे कुचलकर फरार हो गया."

मामले की जांच कर रहे पनिहार थाना के प्रधान आरक्षक मुकेश गुर्जर ने बताया, "होमगार्ड जवान देवेन्द्र मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है लेकिन ट्रक चालक फरार हो गया है. जिसकी तलाश अभी की जा रही है."

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