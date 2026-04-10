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मुरैना के बाद अब ग्वालियर में होमगार्ड जवान को ट्रक ने कुचला, आरटीओ चेकिंग में कर रहा था ड्यूटी

ग्वालियर में होमगार्ड जवान को ट्रक ने कुचला ( ETV Bharat )