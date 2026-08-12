मध्य भारत की पहली महल वाली विधानसभा, गुलामी से आजादी तक देखे कई दौर, आज भी हीरे सा चमकता है मोती महल
ग्वालियर की ऐतिहासिक इमारत मोती महल ने देखे कई दौर, कभी महल, कभी विधानसभा तो कभी बन गया सरकारी विभाग. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 2:26 PM IST
ग्वालियर : मध्य प्रदेश की एक ऐतिहासिक इमारत जिसने कई दौर देखे और हर दौर में इसका इस्तेमाल भी अलग-अलग हुआ. कभी यहां संगीत सुनाई दिया, तो कभी दफ्तर लगे. कभी नेताओं का जमघट दिखा तो कभी आधुनिक तकनीकें. ये इमारत है ग्वालियर का इतिहासिक मोती महल, जो गुलाम भारत, आजाद भारत और अब आधुनिक भारत का गवाह बन कर आज भी हीरे-मोती सा चमकता हुआ खड़ा है.
अखंड भारत के समया जियाजी राव सिंधिया ने कराया निर्माण
ग्वालियर के ऐतिहासिक मोती महल का निर्माण हुआ था सन 1827 में तब अखंड भारत था पर भारत पर अंग्रेजों का शासन था. उस दौर में ग्वालियर में सिंधिया राजवंश की रियासत थी, जिसके महाराजा थे जियाजी राव सिंधिया. महाराजा जीयाजी राव सिंधिया ने ये मोती महल अपने नए आवास के तौर पर बनवाया था. वे उस दौर में राजपरिवार के साथ ग्वालियर के गोरखी महल में रहा करते थे. नया महल बनकर तैयार हुआ, महल के ठीक सामने एक सुंदर ताल बनवाया गया, जिसे आज बैजताल के नाम से जाना जाता है.
राजपरिवार की संगीत सभाएं और जनता दरबार
मध्यप्रदेश पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर पीसी महोबिया बताते हैं, '' महाराजा जियाजी राव सिंधिया ये महल बनवाने के बाद कभी इसे आवास के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए. उस दौर में ये महल उनके सचिवालय और नृत्य गीत संगीत के लिए इस्तेमाल हुआ. ठीक सामने बैजताल में सभी खास अवसरों में संगीत सभाएं हुआ करती थीं. इस महल में वह मीटिंग हॉल है, जहां वे खास लोगों से मुलाकात करते थे, और दरबार हॉल आकर्षण का आज भी केंद्र है जहां सिंधिया महाराज दरबार लगा कर जनता से रूबरू हुआ करते थे.''
आजादी के बाद नई भूमिका में आया मोती महल
पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर महोबिया बताते हैं, '' भारत की आजादी के बाद मोती महल एक ऐतिहासिक भूमिका में भी आया. जब भारत आजाद हुआ और 1948 में मध्य भारत प्रांत बना तो मोती महल में ही पहली विधानसभा का गठन और संचालन हुआ. इसके बाद कई वर्षों तक यहां सरकारी विभागों के दफ्तर भी संचालित हुए. वर्तमान में इसी परिसर में स्मार्ट सिटी का मुख्यालय संचालित है. मोती महल में छोटे-बड़े 600 से ज्यादा कमरे थेस जो आज पूरी तरह बंद हैं. हालांकि, आज भी इसके पांच कमरे, मीटिंग हॉल और दरबार हॉल पुरातत्व विभाग के अधीन हैं. और उस विधानसभा हॉल या कहें दरबार हॉल को संरक्षित कर रखा गया है. इस दरबार हॉल के ठीक बगल से बना मीटिंग हाल भी अपने आप में खास है, जहां कृष्ण राधा की लीलाओं पर आधारित पेंटिंग्स हैं और स्वर्ण रंग की बेहतरीन कलाकारी है.''
लंबे समय तक सचिवालय के रूप में हुआ उपयोग
मोती महल का इतिहास अपने आप में कई पहलुओं से जुड़ा है. जहां आजादी से पहले ये संगीत सभाओं का केंद्र था तो रियासत का सचिवालय भी रहा. वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि, " ये मोती महल उन बिरले इमारतों में शुमार है जिसने अपने आप में ना सिर्फ इतिहास को संजोया बल्कि एक लंबा इतिहास देखा भी है. जब इसका निर्माण हुआ तब सिंधिया राजवंश की रियासत थी, इस महल को सिंधिया राजवंश ने सचिवालय के तौर पर उपयोग किया. देश आजाद होने तक दरबार भी इसी महल में लगाया जाता था और सचिवालय के काम, सत्ता और संचालन भी यहीं से हुआ करता था. "
भारत 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो इस मोती महल की भूमिका पूरी तरह बदल गई. देव श्रीमाली बताते हैं, '' जब देश आज़ाद होने के बाद जो पहला राष्ट्रध्वज 15 अगस्त को फहराया गया, वह इसी मोती महल में फहराया गया. यहां के महाराज की भूमिका बदल गई वे प्रांत प्रमुख बना दिए गए. जब मध्य भारत प्रांत बना तो उसकी राजधानी ग्वालियर बनाई गई. इस नए प्रांत की पहली चुनी हुई सरकार ने अपनी पहली विधानसभा भी इसी परिसर के दरबार हॉल में लगाई. बाद में 1956 तक इसी राजदरबार हॉल में इसका संचालन हुआ.''
प्रशासनिक दौर से भी गुजरा मोती महल
जब राज्य गठन आयोग बनाया गया और राज्यों को नए तरीके से बनाया गया, तो यह इलाका मध्य प्रदेश में आया. उस दौरान सभी मुख्य विभागों के शीर्षस्त अधिकारी भी यहीं ग्वालियर में इसी मोती महल में बैठा करते थे. यहीं कई सारे सरकारी विभागों का संचालन हुआ करता था फिर चाहे वह राजस्व बोर्ड के चेयरमैन का दफ्तर था, या आबकारी विभाग आयुक्त हों ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस भी यहीं हुआ करता था, सभी संभागीय अधिकारी यहां रहा करते थे. जब तक यह महल कंडम हालत में नहीं आया तब तक विभाग दफ्तर यहां संचालित हुए इसके बाद अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित कर दिए गए. कहा जा सकता है कि, आज़ादी के बाद मोती महल ने एक प्रशासनिक दौर भी देखा है.
आज जब डिजिटल इंडिया और आधुनिक भारत का दौर है तब मोती महल परिसर एक अलग भूमिका में है, मोती महल परिसर के एक हिस्से में ग्वालियर स्मार्ट सिटी का मुख्यालय है. जहां आधुनिक तकनीक के साथ ही ग्वालियर की ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए काम किए जा रहे हैं. बल्कि इसी परिसर में एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर बनाया गया, जहां से पूरे ग्वालियर की निगरानी की जाती है.
वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली कहते हैं कि, ग्वालियर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हेरिटेज वर्ग और हेरिटेज टूरिज्म के तहत मिला था और मोती महल अपने आप में ऐतिहासिक धरोधर है इसलिए प्रतीकात्मक रूप से स्मार्ट सिटी का ऑफिस यहां बनाया गया पहले मोती महल के एक हिस्से को संवारा गया और फिर यहां स्मार्ट सिटी का एडवांस कमांड सेंटर स्थापित किया, जहां पूरे ग्वालियर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाती है. साथ ही एडवांस माइक साइटम के जरिए ट्रैफ़िक मैंजेमनेट और अनाउंसमेंट भी उसी कमांड सेंटर से किया जाता है. एक बड़ी निगरानी स्वच्छता अभियान के तहत ग्वालियर में कचरा कलेक्शन के लिए जाने वाले वाहनों की भी जीपीएस के माध्यम से लाइव मॉनिटरिंग इसी कमांड कंट्रोल सेंटर से ही की जाती है. यानी आधुनिक भारत का उदाहरण भी इस मोती महल में देखने को मिलता है.
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ग्वालियर का मोती महल लगभग दो सदियों के मौसमों का इतिहास जी चुका है, अलग अलग दौर देखे हैं , और उन दौर के इतिहास को ख़ुद में समेटे आगे बढ़ रहा है अपनी जीवन की धुरी में नए आयाम नए मुकाम आपने नाम दर्ज करने.