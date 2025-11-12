एक और सनातनी हिंदू यात्रा वृंदावन तक, आतंकवाद के विरोध में हिन्दू महासभा की हुंकार
ग्वालियर में हिंदू महासभा ने की दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को फांसी देने की मांग, धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ बताया षड्यंत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 3:48 PM IST
ग्वालियर : दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में आक्रोश है, वहीं इसे बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के खिलाफ षड्यंत्र बताया जा रहा है. अब आतंकवादियों को फांसी दिए जाने की मांग उठने लगी है. ग्वालियर में हिन्दू महासभा ने मांग की है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को फांसी दी जाए. इसके साथ ही हिन्दू महासभा ने ग्वालियर से वृन्दावन तक पदयात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है.
आतंकी हमले से लोगों में भारी रोष
दिल्ली से वृंदावन तक बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम के तहत सनातनी हिन्दू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं. इस बीच रविवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास आतंकी धमाका हुआ. इस बम ब्लास्ट में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इस घटना के बाद हुई शुरुआती जांच में ही ये साफ़ हो गया कि ये हरकत आतंकवादियों की है, और अब तक 12 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमे 6 डॉक्टर बताए जा रहे हैं. इससे पहले फरीदाबाद में भारी विस्फोटक बरामद किया गया.
दिल्ली हमले के आतंकियों को फांसी की मांग
इस घटना के बाद आतंकियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है. इसी संबंध में ग्वालियर में हिंदू महासभा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय वीर भारद्वाज ने कहा "पूरे अंचल का हिंदू समाज आने वाली 14 नवंबर को ग्वालियर के बड़े हनुमान मंदिर पर इकट्ठा होगा. ये विरोध दिल्ली में हुई आतंकी हमले के विरोध में है. इस मुद्दे को लेकर सकल हिंदू समाज दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकलेगा."
धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा के ख़िलाफ़ षड्यंत्र बताया
हिंदू महासभा के जयवीर भारद्वाज ने आतंकी हमले को बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा के ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र बताया. उन्होंने कहा कि इस यात्रा से देश में एक अलग माहौल बन रहा था, उसके ख़िलाफ़ इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया, ऐसे आतंकवादियों को तुरंत फांसी की सजा देनी चाहिए.
पहले श्रद्धांजलि, फिर वृंदावन रवाना होगी यात्रा
हिंदू महासभा ने आह्वाहन किया है "ग्वालियर के सकल हिंदू समाज के लोगों के साथ ही राष्ट्रवादी लोग उनकी यात्रा का हिस्सा बनें. ये यात्रा ग्वालियर से वृंदावन तक जाएगी. जो साथ नहीं जा सकते, वे इसका हिस्सा जरूर बनें. ये यात्रा 14 नवंबर को ग्वालियर के सनातन धर्म मंदिर पर दिल्ली हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद ये यात्रा वहीं से वृंदावन के लिए रवाना होगी.