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परिवार में महिला की क्षमता को कम आंकना लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त सोच : हाईकोर्ट

ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने महिलाओं की क्षमता और लैंगिक पूर्वाग्रह पक सख्त टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने विदिशा के गंजबासोदा के एक केस पर सुनवाई करते हुए ना सिर्फ महिलाओं की क्षमता और लीगल मामलों में भूमिका को लेकर टिप्पणी की बल्कि निचली अदालत के फैसले में दिए तर्क को 'माइसोजेनेटिक यानी पूर्वग्रह से ग्रस्त' और महिला विरोधी बताया है.

इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता ने गंजबसौदा एडीजे कोर्ट में फर्स्ट अपील दायर की. लेकिन इसमें 18 दिन देरी कर दी थी, जिसके लिए याचिकाकर्ता मोहरा बाई ने बीमारी का हवाला देते हुए एडीजे कोर्ट को कहा कि वो बीमार थी और केस को पूरी तरह वही देख रही थीं.

दरअसल, पूरा मामला एक पैतृक संपत्ति के विवाद का है, जिसमें गंजबसौदा की जुगरी और उनके बेटे गोरेलाल के बच्चों इमरत सिंह, मोहरा बाई, खुमान सिंह, दातार सिंह और इमरत सिंह ने सम्पत्ति में अपने हिस्सेदारी को लेकर चिमना, मुन्ना समेत 9 लागों के खिलाफ दीवानी गंजबासोदा कोर्ट में 2011 में याचिका दायर की थी. लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस दावे को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सके.

एडीजे कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी अपील

गंजबासोदा एडीजे कोर्ट ने अपील में देरी के कारण को निराधार मानते हुए अपील खारिज कर दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि, मोहरा बाई जो उस वक्त 35 वर्ष की थी, उनके परिवार में उनकी उम्र से बड़े और भी पुरुष हैं और कोई बुजुर्ग पुरुष कानूनी प्रक्रिया के लिए किसी 35 साल की महिला पर निर्भर हो ये बात उचित नहीं लगती. कोर्ट ने टिप्पणी के साथ बिना साक्ष्य तर्कों के आधार पर विलंब को अनुचित माना और अपील खारिज कर दी थी.

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर जाहिर की नाराजगी

2015 में यह मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में पहुंचा जिसमें लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने 11 सितंबर 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके बाद 1 अक्टूबर को फैसला देते हुए कोर्ट ने निचली अदालत पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा, " निचली अदालत का यह तर्क कि परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों का अपने परिवार की महिला, जो उम्र में उनसे छोटी है पर निर्भर नहीं हो सकते, कतई न्याय संगत नहीं है. यह लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शाती है. कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की क्षमता को परिवार से कम आंका जाना महिला विरोधी सोच है, रिकॉर्ड में ऐसा कोई आधार नहीं है जिससे निचली अदालत अटकलों और ऐसे अनुमान भरे फैसले दें.

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निचली अदालत को करना होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने इस केस की द्वतीय अपील को निचली अदालत के पास वापस भेजते हुए इसे स्वीकार करने और देरी को माफ किए जाने के आधार पर आगे की सुनवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही केस से जुड़े सभी पक्षकारों को आगामी 15 अक्टूबर को एडीजे कोर्ट गंजबसोदा के समक्ष उपस्थित रहने के आदेश दिए है.