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ईमानदारी से दी आपराधिक केस की जानकारी, बरी होने पर नहीं रोक सकते अनुकंपा नियुक्ति: हाईकोर्ट

वैवाहिक विवाद के आपराधिक मामले की वजह से रोकी जा रही थी अनुकंपा नियुक्ति, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सुनाया राहत भरा फैसला.

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बरी होने के बाद नहीं रोक सकते अनुकंपा नियुक्ति : हाईकोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 4:20 PM IST

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Updated : July 8, 2026 at 4:27 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अनुकंपा नियुक्ति विवाद को लेकर विशेष फैसला सुनाया है. इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि अतीत में हुए वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में बरी होने के बाद, अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता, वो भी तब, जब व्यक्ति ने अपने पूर्व आपराधिक मामले से जुड़ी सारी जानकारी का खुलासा ईमानदारी से किया हो और उसे बाइज्जत बरी किया गया हो.

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अनुकंपा नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट का फैसला (Source- MP HIGHCOURT)

पिता की मौत के बाद किया था अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन

दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिकाकर्ता ने राघवेंद्र तोमर की ओर से याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि याचिकाकर्ता ने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है. उनके पिता पुलिस विभाग में सहायक उप-निरीक्षक (ASI) के पद पर तैनात थे और 23 अक्टूबर, 2022 को सेवाकाल के दौरान मॉलगाड़ा पुलिस थाने में उनका निधन हो गया था.

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अनुकंपा नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट का फैसला (Source- MP HIGHCOURT)

इसके बाद परिजनों की सहमति के बाद याचिकाकर्ता ने पिता की मृत्यु उपरांत कांस्टेबल पद की अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था. लेकिन उसे खारिज कर दिया गया.

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अनुकंपा नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट का फैसला (Source- MP HIGHCOURT)

वैवाहिक विवाद का हवाला देकर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार

इस मामले में आगे बताया गया कि याचिकाकर्ता की याचिका को पहले स्क्रूटनी कमेटी ने खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता का एक आपराधिक मामला लंबित है, इसलिए वह अयोग्य है. हालांकि, याचिकाकर्ता के वैवाहिक विवाद से जुड़े पहले मामले में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, जिसके बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति की पुनर्विचार अपील की.

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अनुकंपा नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट का फैसला (Source- MP HIGHCOURT)

हालांकि, इसे भी पिछले फैसले के आधार पर 27 जून 2025 को खारिज कर दिया गया. इतना ही नहीं, दूसरे मामले में भी बरी होने के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को जुलाई 2025 में पुन: खारिज कर दिया गया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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अनुकंपा नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट का फैसला (Source- MP HIGHCOURT)

याचिकाकर्ता ने ली हाईकोर्ट की शरण

बार-बार अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की. इस दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि उसकी पत्नी और भाई के बीच चल रहे विवाद में उसे झूठा फंसाया गया था और दोनों ही मामले में वह बरी हो गया था.

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अनुकंपा नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट का फैसला (Source- MP HIGHCOURT)

इन मामलों की जानकारी भी उसने अनुकंपा नियुक्ति के दौरान पूरी ईमानदारी से दी थी, जिससे मामला नैतिक पतन का भी नहीं बनता. इसके बावजूद बार-बार उसे अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रखा गया.

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अनुकंपा नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट का फैसला (Source- MP HIGHCOURT)

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कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में सुनाया फैसला

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व के प्रमोद सिंह किरार बनाम मध्य प्रदेश राज्य सरकार और एक अन्य मामले का हवाला दिया गया, जिसमें समान परिस्थितियों में अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी. दोनों पक्षों को सुनने और तमाम दलीलों के बाद जस्टिस आनंद सिंह बहरावत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया है.

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वैवाहिक विवाद और अनुकंपा नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट का फैसला (Source- MP HIGHCOURT)

इस मामले पर याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने के निर्देश देते हुए जस्टिस आनंद सिंह की एकलपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता कि उसपर पूर्व में धारा 498A के तहत मामला चलाया गया हो और उन मामलों में उसे बरी कर दिया गया हो और खासतौर पर तब जब याचिकाकर्ता ने पूरी ईमानदारी से इसकी जानकारी साझा की हो. इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने सरकार को जल्द से जल्द याचिकाकर्ता को कांस्टेबल पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए.

Last Updated : July 8, 2026 at 4:27 PM IST

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