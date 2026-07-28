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युवक-युवती में खींचतान, लड़के ने फाड़ी टी-शर्ट, गुस्से में कपड़े उतार बीच सड़क लड़की हुई निर्वस्त्र

ग्वालियर में बीच सड़क पर युवक-युवती में लड़ाई ( Getty Image )