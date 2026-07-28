युवक-युवती में खींचतान, लड़के ने फाड़ी टी-शर्ट, गुस्से में कपड़े उतार बीच सड़क लड़की हुई निर्वस्त्र
ग्वालियर में बीच सड़क पर युवक-युवती के बीच हुआ जमकर हंगामा, पहले युवक ने लड़की टॉप फाड़ा, खींचतान के बाद लड़की ने खुद उतारा टॉप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 12:57 PM IST
ग्वालियर: शहर में एक युवक-युवती के बीच हाईवोल्टेज ड्रामा का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें युवक और युवती के बीच शुरुआती विवाद असहज हो गया. युवक ने युवती से बदसलूकी करते हुए पहले उसकी टी-शर्ट फाड़ दी. इसके बाद दोनों के बीच खींचतान के बाद युवती ने खुद अपनी टी शर्ट उतार दी. ये वीडियो सोशल मीडिया ग्रुप्स पर काफी तेजी से फैल रहा है. हालांकि पुलिस के पास अब तक कोई शिकायत इस संबंध में नहीं पहुंची है.
विवाद में युवक ने फाड़ा युवती का टॉप
असल में सोशल मीडिया पर सुर्कुलेट हो रहा वीडियो ग्वालियर के तुलसी विहार इलाके का बताया जा रहा है. जो लगभग दो हफ्ते पहले का है. बताया जा रहा कि घटना क्षेत्र के ही एक होटल से युवती अपने बैग लेकर निकली थी. उसके पास ही एक युवक भी मौजूद था. वीडियो देख कर लगता है की दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे. होटल से निकलने के बाद रोड पर दोनों के बीच विवाद जैसी स्थिति बन गई. जिसमें सफेद टीशर्ट पहने नजर आ रहे युवक ने युवती का टॉप फाड़ दिया, जिससे वह अर्धनग्न अवस्था में आ गयी.
खींचतान के बाद गुस्से में युवती ने खुद टॉप उतारा
इस घटना के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, दोनों के बीच तीखी बहस होने लगे विवाद बढ़ने लगा. कुछ सेकेंड्स के बाद दोनों के बीच हाथापायी भी हुई. जिसमें दोनों सड़क पर बैठ गए. इसके बाद वीडियो में युवक युवती का टॉप एक बार फिर पकड़े नजर आ रहा है और कुछ देर बाद गुस्से में आकर युवती अपना टॉप पूरी तरह से निकालकर नग्न जो जाती है.
हंगामे के बाद एक साथ निकल गए युवक युवती
ये पूरा हंगामा सरे राह हो रहा था. आसपास कुछ वाहन भी निकले, कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए. जिस पर युवक वीडियो में उनसे कुछ कहते दिख रहा है. इसके बाद युवती ने अपना टॉप वापस पहना और दोनों मौके से निकल गए. हालांकि जिस जगह ये घटनाक्रम हुआ, वहां लगे एक सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गई.
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पुलिस तक नहीं पहुंचा मामला
मामले को लेकर जब हमने थाना विश्वविद्यालय पुलिस से बात की तो थाना प्रभारी रवीन्द्र कुमार के मुताबिक, "अब तक इस तरह की कोई शिकायत थाने में नहीं आई है, यदि ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी."