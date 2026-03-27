PM मोदी पर मिमिक्री से व्यंग्य करने वाले टीचर के सस्पेंशन पर ग्वालियर हाई कोर्ट का स्टे
रसोई गैस की किल्लत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने वाले शिक्षक को हाई कोर्ट से राहत. अधिकारी ने गलत तरीके से किया सस्पेंड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 7:30 PM IST
ग्वालियर : प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री का वीडियो बनाने वाले टीचर के निलंबन पर ग्वालियर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा "अधिकार को आधार बनाकर नहीं कर सकते सस्पेंड. किसी अधिकारी द्वारा बिना सोचे-समझे या बाहरी दबाव में आकर इस तरह की कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में है."
घरेलू गैस की किल्लत पर की थी टिप्पणी
बीते 12 मार्च को शिवपुरी के पोहरी विकासखंड में पदस्थ शासकीय शिक्षक साकेत पुरोहित ने घरेलू गैस संकट पर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. अगले ही दिन शिवपुरी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया. निलंबन आदेश में तर्क दिया गया था "उनके इस कृत्य से विभाग की छवि धूमिल हुई है." शिक्षक साकेत पुरोहित ने निलंबन आदेश को ग्वालियर हाई कोर्ट में चैलेंज किया. गुरुवार को हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए निलंबन पर रोक लगा दी.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ये तर्क रखे
ग्वालियर हाई कोर्ट ने कहा "यह कार्रवाई जल्दबाजी और किसी दबाव में की गई है." अधिवक्ता वकील कृष्ण कार्तिकेय शर्मा ने बताया "विधायक प्रीतम लोधी ने जो शिकायत की, वह भी एक तरह से पॉलीटिकल एजेंडा आधारित थी. उन्होंने अपनी शिकायत में याचिकाकर्ता साकेत पुरोहित को कांग्रेसी मानसिकता वाला व्यक्ति बताया था. ये शिकायत भी कोर्ट दस्तावेजों में लगायी गई थी और ये बात हाई कोर्ट के संज्ञान में थी, जिसका उल्लेख भी किया था."
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तर्क के साथ होना चाहिए सस्पेंशन
अधिवक्ता कृष्ण कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक़ "याचिका पर फ़ैसला देते हुए हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोहराया कि अधिकारियों के पास कर्मचारियों को सस्पेंड करने की शक्ति होती है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल पूरी सावधानी और तर्क के साथ किया जाना चाहिए."
बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया "सस्पेंशन का सहारा आमतौर पर तभी लिया जाना चाहिए, जब कोई गंभीर आरोप हों, जिनके लिए बड़ी सज़ा की ज़रूरत हो, या जब कर्मचारी की मौजूदगी से जांच प्रक्रिया में बाधा पड़ने की संभावना हो. रूटीन या बिना सोचे-समझे किया गया सस्पेंशन स्वीकार्य नहीं है."