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ग्वालियर HC से मध्य प्रदेश सरकार को झटका, महापौर निधि के आदेश पर लगाई रोक

ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार को महापौर निधि समाप्त करने के लिए जारी आदेश पर ग्वालियर हाईकोर्ट से झटका लगा है. ग्वालियर महापौर ने सरकार के आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.

सरकारी आदेश को महापौर ने दी है हाईकोर्ट में चुनौती

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 2 मार्च 2026 को एक आदेश जारी किया था. जिसमें नगर निगम बजट में महापौर निधि के प्रावधान को समाप्त कर दिया था. सरकार के इस आदेश को ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने ग्वालियर महापौर को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.

'सरकार नहीं दे सकती नगर निगम के अधिकार में दखल'

याचिकाकर्ता महापौर शोभा सिकरवार के अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी के मुताबिक याचिका में बताया गया कि, "मध्य प्रदेश नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 2 मार्च को जारी आदेश विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बगैर जारी किया गया है. नगर निगम को स्थानीय स्वशासन संस्था के रूप में अपना बजट और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए राशि निर्धारित करने का अधिकार होता है. ऐसे में राज्य सरकार किसी विशेष मद में सीधे बजट प्रावधान को समाप्त नहीं कर सकती है."