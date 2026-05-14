ETV Bharat / state

ग्वालियर HC से मध्य प्रदेश सरकार को झटका, महापौर निधि के आदेश पर लगाई रोक

ग्वालियर हाईकोर्ट ने महापौर शोभा सिकरवार की याचिका पर की सुनवाई, कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर लगाई रोक. पीयूष श्वीवास्तव की रिपोर्ट

GWALIOR HIGH COURT ON MAYOR FUND
ग्वालियर HC से मध्य प्रदेश सरकार को झटका (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 2:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार को महापौर निधि समाप्त करने के लिए जारी आदेश पर ग्वालियर हाईकोर्ट से झटका लगा है. ग्वालियर महापौर ने सरकार के आदेश को भेदभावपूर्ण बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिस पर अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.

सरकारी आदेश को महापौर ने दी है हाईकोर्ट में चुनौती

मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 2 मार्च 2026 को एक आदेश जारी किया था. जिसमें नगर निगम बजट में महापौर निधि के प्रावधान को समाप्त कर दिया था. सरकार के इस आदेश को ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने ग्वालियर महापौर को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.

'सरकार नहीं दे सकती नगर निगम के अधिकार में दखल'

याचिकाकर्ता महापौर शोभा सिकरवार के अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी के मुताबिक याचिका में बताया गया कि, "मध्य प्रदेश नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 2 मार्च को जारी आदेश विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए बगैर जारी किया गया है. नगर निगम को स्थानीय स्वशासन संस्था के रूप में अपना बजट और क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए राशि निर्धारित करने का अधिकार होता है. ऐसे में राज्य सरकार किसी विशेष मद में सीधे बजट प्रावधान को समाप्त नहीं कर सकती है."

'सिर्फ महापौर निधि समाप्त करना, समानता का उल्लंघन'

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि, नगर निगम में सालों से सभापति निधि महापौर निधि और पार्षद निधि का बजट में प्रावधान रहा है. ऐसे में सिर्फ महापौर निधि को समाप्त करना सीधे तौर पर संविधान के अनुसार समानता के अधिकार का उल्लंघन है. साथ ही याचिका में उल्लेख किया है कि, इस सरकारी आदेश का पालन प्रक्रिया के तहत नहीं किया है. विधि अनुसार किसी भी सरकारी आदेश को राज्यपाल के नाम से जारी किया जाना चाहिए. जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 166(3) में किया गया है.

हाई कोर्ट ने आदेश पर लगायी रोक, शासन को किया तलब

हाई कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद ग्वालियर महापौर को राहत देते हुए फिलहाल के लिए राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के 2 मार्च को जारी किए आदेश पर स्टे लगा दिया है. साथ ही राज्य शासन को भी नोटिस जारी कर अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.

TAGGED:

GWALIOR HIGH COURT NEWS
GWALIOR MAYOR FUND WRIT PETITION
SHOBHA SIKARWAR MAYOR FUND PETITION
GWALIOR MAYOR GETS RELIEF
GWALIOR HIGH COURT ON MAYOR FUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.