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34 लेटर के बाद भी RI ने नहीं दिए पुलिस सुरक्षा गार्ड, हाईकोर्ट ने लगाई SP को फटकार, मांगी माफी

हाईकोर्ट ने लगाई SP को फटकार ( ETV Bharat )

ग्वालियर: एक कैदी को इलाज के लिए नई दिल्ली एम्स ले जाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा गार्ड नहीं पहुंचाए, जबकि केंद्रीय जेल से कई बार ग्वालियर रक्षित निरीक्षक को 34 पत्र लिखे गए थे. इस लापरवाही पर ग्वालियर एसपी ने रक्षित निरीक्षक के साथ एक आरक्षक को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है. इस लापरवाही का खुलासा भी तब हुआ जब मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में पहुंचा और अदलात ने ग्वालियर एसपी को जमकर फटकार लगाई.

बंदी को इलाज के लिए ले जाना था दिल्ली एम्स शिवपुरी के सीहोर गांव का रहने वाला बंदी नर हरि ग्वालियर केंद्रीय जेल में अपनी सजा काट रहा है, कुछ समय पहले उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद जयारोग्य अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बंदी को मेडिकल परीक्षण और इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर कर दिया.