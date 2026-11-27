34 लेटर के बाद भी RI ने नहीं दिए पुलिस सुरक्षा गार्ड, हाईकोर्ट ने लगाई SP को फटकार, मांगी माफी
ग्वालियर से कैदी को दिल्ली एम्स ले जाने का मामला. हाईकोर्ट की फटकार के बाद एसपी ने आरआई और आरक्षक को किया सस्पेंड. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:53 PM IST
ग्वालियर: एक कैदी को इलाज के लिए नई दिल्ली एम्स ले जाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा गार्ड नहीं पहुंचाए, जबकि केंद्रीय जेल से कई बार ग्वालियर रक्षित निरीक्षक को 34 पत्र लिखे गए थे. इस लापरवाही पर ग्वालियर एसपी ने रक्षित निरीक्षक के साथ एक आरक्षक को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है. इस लापरवाही का खुलासा भी तब हुआ जब मामला ग्वालियर हाईकोर्ट में पहुंचा और अदलात ने ग्वालियर एसपी को जमकर फटकार लगाई.
बंदी को इलाज के लिए ले जाना था दिल्ली एम्स
शिवपुरी के सीहोर गांव का रहने वाला बंदी नर हरि ग्वालियर केंद्रीय जेल में अपनी सजा काट रहा है, कुछ समय पहले उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद जयारोग्य अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बंदी को मेडिकल परीक्षण और इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर कर दिया.
बंदी को दिल्ली ले जाने के लिए जेल नियमानुसार पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जानी थी. जिसको लेकर ग्वालियर केंद्रीय जेल अधीक्षक द्वारा ग्वालियर के रक्षित निरीक्षक को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करने के संबंध में पत्र भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई सुरक्षा गार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया. केंद्रीय जेल से एक के बाद एक करीब 34 पत्र ग्वालियर रक्षित निरीक्षक को भेज गए, लेकिन हालात जस के तस रहे.
अधीनस्थों की लापरवाही पर एसपी को हाईकोर्ट की फटकार
हाईकोर्ट के एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया ने बताया, "बंदी को इलाज के लिए पहुंचने में हो रही देरी के चलते लापरवाही का मामला ग्वालियर हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया था. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह को उनके अधीनस्थों की इस लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई. जिसके बाद ग्वालियर एसपी द्वारा एक शपथ पत्र हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया. जिसमें बताया गया कि, ग्वालियर एसपी 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक ग्वालियर में नहीं थे, वे पुलिस ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में थे. उन्होंने 21 नवंबर को ही ग्वालियर आकर फिर जॉइन किया है."
एसपी बोले-मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं थी
एडवोकेट विश्वजीत रतोनिया ने बताया, "इस मामले के संबंध में जानकारी होने पर एसपी धर्मवीर सिंह ने 24 नवंबर को ही सारे रिकॉर्ड मंगाए थे. जिसमें पाया गया है कि, जेल अधीक्षक द्वारा बंदी को दिल्ली एम्स ले जाने के लिए सुरक्षा बल की मांग की गई थी, इस संबंध में उनके पत्र भी रक्षित निरीक्षक के रिकॉर्ड में मिले हैं. उन्होंने कोर्ट को सफाई देते हुए बताया कि पूर्व में उन्हें कोर्ट में रखे गए दस्तावेजों से जुड़ी परिस्थितियों और दस्तावेजों की जानकारी नहीं थी. पूर्व में जो भी दस्तावेज रखे किए गए वे केंद्रीय जेल अधीक्षक, रक्षित निरीक्षक और पुलिस हेड क्वार्टर के जरिए रखे गए थे."
आरआई, आरक्षक पर गिरी गाज, निलंबित
एसपी धर्मवीर सिंह ने अपनी जांच के बाद लापरवाही के लिए ग्वालियर रक्षित केंद्र में पदस्थ आरक्षक देवेन्द्र भदौरिया और रक्षित निरीक्षक रणजीत सिंह सिकरवार को निलंबित कर दिया है.
जेल अधीक्षक से प्राप्त पत्रों के संबंध में सुरक्षा गार्ड उपलब्ध ना कराने को लेकर आरक्षक देवेन्द्र भदौरिया ने अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करने और रक्षित निरीक्षक रणजीत सिंह सिकरवार को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही के लिये 26 नवंबर को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया. इस निलंबन आदेश की प्रति भी एसपी ने अदालत में पेश की है. साथ ही कोर्ट से माफी मांगकर उदारता का अनुरोध किया है.