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329 दिन फाइल दबाकर बैठे अफसर, ग्वालियर हाईकोर्ट से CMHO को झटका, जेब से भरेंगे 3 लाख जुर्माना

ग्वालियर हाईकोर्ट से CMHO को झटका ( ETV Bharat )

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में एक केस की अपील में 329 दिन की देरी होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सीएमएचओ पर तीन लाख का जुर्माना लगाया है. ये सजा व्यक्तिगत रूप से अधिकारी पर लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि, उन्हें 7 दिनों में ये रकम अपनी जेब से रजिस्ट्री में जमा करना होगी. साथ ही विभागीय प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं लापरवाह ओआईसी और अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए.

11 महीने की देरी पर कोर्ट की नाराजगी