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जो शहीदों के बलिदान को भुला दे उस देश का भविष्य अच्छा नहीं होता, राज्य सरकार पर हाईकोर्ट की टिप्पणी

ग्वालियर हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका के अनुसार ग्वालियर के रहने वाले भारतीय थल सेना के लांस नाय़क कल्याण सिंह तोमर 23 मार्च 1996 में कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन रक्षक के दौरान एक उग्रवादी की गोली से शहीद हो गए थे. उस वक़्त उनका बेटा महज 4 साल का था. जब शहीद कल्याण का बेटा अभय बड़ा हुआ और 2016 में उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी के लिए विशेष नियुक्ति के तहत गृह विभाग को आवेदन दिया. उसे बिना किसी ठोस कारण गृह विभाग के अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया.

भारतीय सेना के शहीद लांस नायक कल्याण सिंह तोमर के बेटे अभय सिंह तोमर द्वारा विशेष नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इस केस को सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों ने एक आम अनुकंपा नियुक्ति की अपील समझ लिया है.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शहीद सैनिक परिवारों को दी जाने वाली विशेष नियुक्ति के एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट में कहा है कि जो देश अपने शहीदों को भूल जाए, सम्मान ना करे ऐसे राष्ट्र का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता.

इसके बाद शहीद के बेटे अभय सिंह तोमर ने सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी सरकार को विशेष नियुक्ति के सम्बंध में कई बार अपील की. लेकिन हर बार नियुक्ति के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया. नौकरी के लिए वर्षों के संघर्ष से हारकर आखिर में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अप्रैल 2026 में एक रिट याचिका दायर की. जिसमें सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को याचिकाकर्ता की शिक्षा के आधार पर विशेष नियुक्ति देने का आदेश दिया है.

शहीद के आश्रित को सरकारी नियुक्ति आवेदन में समय सीमा नहीं

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की एकल पीठ ने कहा, "मौजूदा केस में देश की सेवा करते हुए अपनी जान देने वाले और लड़ाई में हुए शहीदों के प्रति हमदर्दी और दया की बहुत बुरी हालत दिखाई देती है जो देश की सेवा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं. उनके लिए राज्य सरकार ने 11.10.2001 की एक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत विशेष नियुक्ति की स्कीम तय की गई है.

जिसके लिए सिर्फ़ एक ही पात्रता है कि आवेदक ऐसे मिलिट्री ऑफिसर/सैनिक का आश्रित होना चाहिए, जिसने लड़ाई में अपनी जान दी हो और शहीद हो गया हो. इस पॉलिसी के तहत सिर्फ़ शहीदों के आश्रित ही पात्र लोग हैं. साथ ही इस पॉलिसी के तहत ऐसी नियुक्ति देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और यह एक नेक इरादे से है, जिसे बदकिस्मती से गृह विभाग के संबंधित ऑफिसर्स ने अपनी क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक समझदारी में पहचाना और महसूस नहीं किया."

'शहीद परिवारों को स्पेशल नियुक्ति का मकसद सम्मान देना है'

कोर्ट ने आगे सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा, "मध्य प्रदेश के गृह विभाग के अधिकारियों ने इसे आम अनुकंपा नियुक्ति माना जिसमें नियुक्ति आवेदन की सीमा 7 वर्ष है. लेकिन यह विशेष नियुक्ति है जो साधारण अनुकंपा नियुक्ति से अलग है. स्पेशल अपॉइंटमेंट देने का मकसद कुछ फाइनेंशियल मदद देना भी हो सकता है, लेकिन इसका असली मकसद देश के लिए उनके योगदान को सम्मान देना और पहचान देना है. जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है और जो देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों का सम्मान नहीं करता, उसका भविष्य अच्छा नहीं होता."