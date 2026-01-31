ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में फर्जी कागजों से बने 12 अफसर, ग्वालियर हाईकोर्ट का SC-ST एक्ट लगाने का आदेश

ग्वालियर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले सरकारी अधिकारियों के मामले में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने इन 26 अधिकारी-कर्मचारियों में से 24 के खिलाफ एससी-एसटी की धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इनमें से 12 अफसर हैं. ये मामला पिछले साल एसटीएफ की जांच में सामने आया था.

आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया था खुलासा

मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न भर्तियों के दौरान कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरियां हासिल की गई थी. इनमें डॉक्टर, इंजीनियर आदि शामिल हैं. ये मामला आरटीआई एक्टिविस्ट गौरी शंकर राजपूत की शिकायत के बाद उजागर हुआ था. मामले की जांच एसटीएफ द्वारा शुरू की गई थी.

साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर शुरुआत में एसटीएफ द्वारा इन सभी के खिलाफ जांच की गई तो पता चला कि आरोपी इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 8 से लेकर 15 साल तक नौकरी भी कर चुके हैं.

एससी-एसटी एक्ट लगाने का आदेश

हाई कोर्ट के वकील विश्वजीत रातोनिया ने बताया "इस केस में आरोपियों द्वारा लगायी गई याचिका को ग्वालियर खंड पीठ ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया. साथ ही इस कृत्य को मध्यप्रदेश के मूल एससी एसटी जाति वर्ग के अभ्यर्थियों का हक छीनना माना है. आरोपियों के खिलाफ उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1) (यक) व 3(1) (जा) (ए) जोड़ने के आदेश दिए हैं."