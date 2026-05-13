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समाजसेवी बनना पड़ा महंगा, याचिकाकर्ता जमा करे पौधों की देखभाल का खर्च, ग्वालियर HC का आदेश

याचिककर्ता को जमा करना होगा पौधों की देखभाल का खर्च ( ETV Bharat )

याचिका पर सरकारी वकील ने आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाए तो याचिकाकर्ता के वकील ने उनकी समाज सेवा दिखाने के लिए एक हफ्ते का समय मांगा. साथ ही कोर्ट के सामने अलापुर क्षेत्र में हरि पर्वत या आनंद पहाड़ी पर 25 पौधे लगाने की बात कही, जिस पर अदालत ने उन्हें इसकी इजाजत देते हुए एक हफ्ते बाद इनके फोटो उपलब्ध कराने के आदेश दिए.

असल में ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में रहने वाले चंद्रेश त्यागी ने 23 मार्च 2026 को ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें बताया गया था कि, उनके क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाने के लिए बिल्डरों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है. 2 अप्रैल को हुई पहली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जिस नई रिहायशी कॉलोनी को बिल्डरों द्वारा विकसित किया जा रहा है, उसमें कुछ हिस्सा सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया गया है.

ग्वालियर: हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ऐसा आदेश दिया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. ग्वालियर में एक याचिकाकर्ता ने शहर में सरकारी जमीन पर रिहायशी कॉलोनी डेवलप करने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी समाजसेवा सिद्ध करने के लिए 25 पौधे लगाने और उनकी देखभाल के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च नगर निगम को देने का सलाह दी है.

इस केस की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को हुई तो याचिकाकर्ता के वकील ने 25 पौधे रोप जाने से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश किए, जिन पर अदालत को शक हुआ तो उन पौधों की ताजा फोटोग्राफ कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए. जिससे ये पता चल सके कि, वाकई याचिकाकर्ता ने उन पौधों की देखभाल की है या एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा कर फोटो अपलोड कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली.

ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

इसी दिन लंच के बाद दोबारा केस की सुनवाई हुई. जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से लेटेस्ट फोटोग्राफ कोर्ट के समक्ष पेश किए गए. जिसमे कोर्ट ने पाया की, याचिकाकर्ता द्वारा इन 25 पौधों की देखभाल में एक बूंद पानी भी नहीं दिया गया. उनके आसपास की जमीन पूरी तरह सूखी हुई थी. कोर्ट ने माना कि, याचिकाकर्ता खुद को समाजसेवी और पर्यावरण बचाने में अपनी भागीदारी बताता है, लेकिन यह बात एक दिखावा नजर आती है.

अदालत ने नगर निगम से मांगा पौधों पर होने वाले संभावित खर्च का एस्टीमेट

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को भटकाने के प्रयास पर सख्ती दिखाते हुए ग्वालियर नगर निगम को एकमुश्त राशि जमा करने के आदेश दिए. जिससे उस राशि से नगर निगम द्वारा 25 पौधे रोपे जाए और उनकी देखभाल नगर निगम द्वारा तब तक की जाए, जब तक वे आत्मनिर्भर ना हो जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने नगर निगम को भी आदेशित किया कि, वे इन 25 पौधों को रोपने से लेकर देखभाल तक होने वाले खर्च का एक मसौदा तैयार कर कोर्ट में पेश करें.

ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

नगर निगम ने न्यायालय में पेश किया संभावित खर्च का मसौदा

सोमवार यानि 11 मई को ग्वालियर हाईकोर्ट में जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डबल बेंच ने इस जनहित याचिका पर फिर सुनवाई की. जिसमें ग्वालियर नगर निगम द्वारा याचिकाकर्ता की और से लगाये जाने वाले 25 पौधों का पूरा खर्च का एस्टीमेट पेश किया गया. जिसमें बताया कि, एक पौधे को रोपने, और उसमे खाद पानी और पांच साल तक देखभाल करने में करीब 6150 रुपए का खर्च आएगा. ऐसे में 25 पौधों पौधे लगाने और पांच साल तक उनकी देखभाल करने पर कुल खर्च 1,53,765.80 रुपए खर्च होगा.

ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी (ETV Bharat)

क्या बोझ उठाने को तैयार होगा याची?

बता दें कि इस मामले में नगर निगम द्वारा पेश किए गए पौधों पर आगामी 5 साल तक देखभाल खर्च के मसौदे के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से एक हफ्ते का समय मांगा. जिससे कि, वह याचिकाकर्ता से जान सके कि वह पौधों की देखभाल के लिए खर्च होने वाली रकम नगर निगम में जमा करने को तैयार है या नहीं. इस केस में अब अगली सुनवाई 16 जून को होगी.