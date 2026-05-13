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8 साल से पेंशन रोकी, आदेश भी नहीं माना, हाईकोर्ट का PHE विभाग के प्रमुख सचिव को वारंट

ग्वालियर हाईकोर्ट से PHE विभाग से प्रमुख सचिव को लगा झटका, कर्मचारी की पेंशन रोकने के मामले में जारी किया गैर जमानती वारंट.

GWALIOR HIGH COURT
पीएचई विभाग ने रोकी कर्मचारी की पेंशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 11:06 AM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने पीएचई विभाग के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, कोर्ट ने यह आदेश पूर्व के आदेश का पालन ना होने पर दिया है.

वित्तीय गड़बड़ियों पर रोकी गई थी पेंशन
असल में पूरा मामला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के सेवानिवृत स्वर्गीय कर्मचारी प्रमोद कुमार जैन से जुड़ा है. विभाग ने रिटायरमेंट के बाद 2018 में उनकी पेंशन पर पूर्ण रोक लगा दी थी. आरोप था कि, पीएचई विभाग में 2001 से 2005 तक वित्तीय गड़बड़ियां पायीं गईं थीं. बैंक से अधिक राशि निकाली गई लेकिन खातों में रकम कम दर्ज की गई. इस गबन को लेकर विभागीय जांच भी हुई और आखिरकर जुलाई 2018 में प्रमोद कुमार जैन की पूर्ण पेंशन रोक दी गई.

जांच के 10 साल बाद विभाग ने पेंशन पर लगायी रोक
चूंकि पेंशन जब रोकी गई तब प्रमोद जैन की मृत्यु हो चुकी थी और पेंशन उनकी पत्नी मोहिनी जैन को मिलती थी. ऐसे में विभागीय कार्रवाई के खिलाफ मोहिनी जैन ने ग्वालियर हाई कोर्ट में 2018 में ही एक रिट पिटीशन दायर की. जिसकी 5 साल सुनवाई चली. इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई, जिस आधार पर पेंशन रोकी गई. उस मामले की जांच 2008 में ही पूरी हो चुकी थी और पेंशन 10 वर्ष बाद रोकी गई. इसके साथ ही तर्क दिया गया कि, नियम 9 (1) के अनुसार किसी भी शासकीय कर्मचारी की पूर्ण पेंशन पर रोक नहीं लगायी जा सकती है. उसे न्यूनतम पेंशन देना अनिवार्य होता है और विभाग द्वारा इस नियम को अनदेखा किया गया है.

EMPLOYEE PENSION DELAY GWALIOR
जांच के 10 साल बाद विभाग ने पेंशन पर लगायी रोक (ETV Bharat)

हाई कोर्ट ने रद्द किया था पेंशन रोकने का आदेश
सभी दलीलों और पक्षों को सुनने के बाद जुलाई 2023 ग्वालियर हाईकोर्ट के न्यायाधीश मिलिंद रमेश फड़के की कोर्ट ने पाया कि, इस केस में पीएचई विभाग ने बिना लोक सेवा आयोग की सहमति कर्मचारी की पूरी पेंशन रोकी गई जो न्यायोचित नहीं है. ऐसे में याचिकाकर्ता के हक में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पीएचई विभाग के 2018 में जारी पेंशन रोक के आदेश को निरस्त कर याचिकाकर्ता को तत्काल पेंशन बहाली के आदेश दिए थे. हालांकि विभाग द्वारा हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया जिसके खिलाफ 2024 में एक बार फिर याचिकाकर्ता मोहिनी जैन ने अवमानना याचिका दायर की.

2023 के आदेश का पालन ना होने हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
अवमानना याचिका पर करीब दो साल चली सुनवाई के बाद भी हाईकोर्ट का पूर्व आदेश नहीं माना गया. हाईकोर्ट में 11 मई को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि, पूर्व में स्पष्ट आदेश दिया गया था कि, 2023 के आदेश का पालन ना होने पर प्रमुख सचिव को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा लेकिन वे कोर्ट में नहीं आए.

पीएचई के मुख्य अभियंता ने मांगा दो हफ्ते का समय
हालांकि सुनवाई के दौरान पीएचई विभाग के मुख्य अभियंता वीके छारी मौजूद रहे. जिन्होंने कोर्ट में वकील के द्वारा बताया कि, ''यह मामला पीएचई विभाग के प्रमुख सचिव पी. नरहरि के पास विचाराधीन है और इसके पालन के लिए दो हफ्तों का समय मांगा है. हालांकि अदालत ने दो आदेश के पालन के लिए दो हफ्तों का समय तो दिया है लेकिन प्रमुख सचिव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.

प्रमुख सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, "माननीय कोर्ट के खास निर्देश के बावजूद, जिसमें पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत सभी संबंधित रेस्पोंडेंट को खुद पेश होने की ज़रूरत थी, याचिकाकर्ता किन पूर्व रिट पिटीशन में 18.07.2023 को पास हुए ऑर्डर का पालन न करने की स्थिति में न तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोर्ट के सामने पेश हुए और न ही खुद पेश होने से छूट के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल की गई.

साथ ही 2023 में पास हुए ऑर्डर का अभी भी पालन नहीं किया गया है. इसलिए, मध्य प्रदेश सरकार के पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खिलाफ गिरफ्तारी का नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया जाए, जिससे 13.05.2026 को इस कोर्ट में उनकी मौजूदगी पक्की हो सके."

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