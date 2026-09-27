ETV Bharat / state

विदिशा के खेल मैदान को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, सुरक्षित रहें बच्चों के हित

ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचा था विदिशा के सरकारी स्कूल के खेल मैदान का मामला, एक क्रिकेट क्लब ने कर रखा था कब्जा. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

VIDISHA GOVT SCHOOL PLAYGROUND
विदिशा के खेल मैदान को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 8:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: विदिशा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान, यहां के छात्रों के खेल की बजाय एक क्रिकेट क्लब के अतिक्रमण का शिकार बना हुआ था. लंबे समय तक इस मैदान के अधिपत्य पर चल रहे विवाद को ग्वालियर हाईकोर्ट ने विराम दे दिया है. इस खेल मैदान को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की है कि, सरकारी स्कूल परिसरों और खेल मैदानों को विद्यार्थियों की शैक्षणिक, शारीरिक और खेलकूद गतिविधियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित रखा जाना चाहिए.

हाईकोर्ट पहुंचा था सरकारी स्कूल के खेल मैदान का विवाद

विदिशा के गवर्मेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंड्री स्कूल का खेल मैदान वर्षों से एक क्रिकेट क्लब की जागीर बना हुआ था. जिसका असर ये हुआ कि सरकारी स्कूल के सरकारी खेल मैदान का स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. जबकि क्रिकेट क्लब मेम्बरशिप के आधार पर इसका व्यवसायिक उपयोग कर रहा था. बच्चों के साथ हो रही इस नाइंसाफी को लेकर याचिकाकर्ता एडवोकेट अवन सिंह रघुवंशी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में मैदान के आधिपत्य को लेकर एक जनहित याचिका दायर की थी.

'खेल मैदान के व्यावसायिक उपयोग से बच्चों पर असर'

बच्चों के हित और भविष्य से जुड़ी इस पीआईएल पर ग्वालियर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस मिलंद रमेश फड़के की युगलपीठ ने सुनवाई की. याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि शासकीय विद्यालय के खेल परिसर में व्यवसायिक गतिविधि से बच्चों के शारीरिक और सर्वांगीण विकास पर असर पड़ रहा है. उनका तर्क था कि, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सिर्फ कक्षाओं तक सीमित नहीं है, बच्चों के शारीरिक और सर्वांगीण विकास के लिए खेल मैदान जैसी बेसिक सुविधाएं भी अनिवार्य है.

'सुरक्षित रहें बच्चों के हित, खेल मैदान का दोबारा अनाधिकृत उपयोग ना हो'

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस मिलंद रमेश फड़के की युगलपीठ ने केस को इस बिना पर डिस्पोज कर दिया कि, स्कूल का खेल मैदान स्कूल प्रबंधन के सुपुर्द कर दिया गया है, और बच्चे भी उसका उपयोग कर रहे हैं. ऐसे में आगे इस याचिका पर सुनवाई की आगे आवश्यकता नहीं है.

हालांकि कोर्ट ने शासन को निर्देश देते हुए कहा है कि, "प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कानून के तहत सरकारी स्कूल परिसर और खेल मैदान विद्यार्थियों की शैक्षणिक, शारीरिक और खेलकूद गतिविधियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित रहें और भविष्य में भी वहां किसी भी प्रकार के अनधिकृत या गैर-अनुमति वाले उपयोग की पुनरावृत्ति न हो."

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से की थी 4 मांगे

इस याचिका में याचिकाकर्ता ने 4 प्रमुख मांगे हाईकोर्ट के आगे रखी थीं. जिनमें एक्सीलेंस स्कूल परिसर से अवैध कब्जाधारी (क्रिकेट क्लब) को तत्काल बेदखल किया जाना चाहिए. इसके साथ ही सरकारी स्कूल परिसरों और खेल मैदानों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए. तीसरा विदिशा के सभी सरकारी स्कूलों और प्ले ग्राउंड्स पर अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए साथ ही नगर पालिका द्वारा सरकारी खर्च की जांच कराई जाना चाहिए.

शासन की दलील, सुनवाई से पहले सुलझाया विवाद

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, स्कूल की समस्या का निराकरण सुनवाई से पहले ही कर दिया गया है. स्कूल परिसर से क्रिकेट क्लब का बोर्ड हटवाने के साथ ही खेल मैदान की चाबियां भी स्कूल प्रबंधन को सौंप दी गई हैं और बच्चे अब स्कूल मैदान का उपयोग खेल गतिविधियों के लिए कर रहे हैं.

TAGGED:

GWALIOR HIGH COURT
EXCELLENCE HIGHER SECONDARY SCHOOL
VIDISHA GOVT SPORTS GROUND
CHIEF JUSTICE ALPESH Y KOGJE
VIDISHA GOVT SCHOOL PLAYGROUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.