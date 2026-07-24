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इकलौती पोती का खर्च उठाएंगे दादा, नाना करेंगे देखभाल, हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने दोनों परिवार सहमत

ग्वालियर के रहने वाले मोहन प्रसाद शर्मा शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं. उनके इकलौते बेटे की मौत 15 सितंबर 2024 को हो गई थी लेकिन बेटे की पत्नी यानि मोहन प्रसाद शर्मा की बहू पति की मौत के बाद बेटी को साथ लेकर अपने मायके चली गई और बाद में उसने दूसरी शादी कर ली और अपनी बेटी को नाना-नानी के पास रहने के लिए छोड़ दिया. इसके बावजूद बच्ची के नाना-नानी और मां बेटी को उसके दादा-दादी से मिलने नहीं देते थे जबकि वह मोहन प्रसाद के इकलौते बेटे की बेटी यानि उनकी पोती है.

ग्वालियर: हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बच्ची की कस्टडी को लेकर 2 परिवारों के बीच सुलह हो गई. हाईकोर्ट की सलाह पर दोनों परिवारों ने फैसला लिया है कि बच्ची की परवरिश का खर्च उसके दादा उठायेंगे जबकि बच्ची अपने नाना-नानी और मां के साथ रहेगी.

बच्ची के दादा ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा

इस तरह के हालातों के बाद मोहन प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 17 जुलाई 2026 को पोती की कस्टडी को लेकर एक रिट याचिका ग्वालियर हाईकोर्ट में दाखिल की थी. इस याचिका में फरियादी मोहन प्रसाद शर्मा ने दलील दी थी कि, वे शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं और आर्थिक रूप से सक्षम हैं. जबकि बच्ची की मां दूसरी शादी कर अपना घर बसा चुकी और बच्ची अपने नाना-नानी के साथ रहती है, ऐसे में उसके पालन पोषण और शिक्षा जैसी जरूरत वे पूरी नहीं कर सकते क्योंकि बच्ची के नाना-नानी खुद अपनी दूसरी बेटी यानि बच्ची की मौसी के साथ रहते हैं.

ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई (GWALIOR HIGH COURT)

आपसी सहमति से पालन पोषण पर राजी हुए दोनों पक्ष

हाईकोर्ट के जज जीएस अहलूवालिया और जज अनुराधा शुक्ला की डबल बेंच ने इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए पाया कि दोनों ही पक्ष बच्ची के भविष्य और देखभाल के लिए अपनी जिम्मेदारी समझा रहे हैं और यह भी पाया कि वे आपसी विवाद को भुलाकर बच्ची की देखभाल करना चाहते हैं.

हाईकोर्ट की डबल बेंच के सामने दोनों परिवार सहमत (GWALIOR HIGH COURT)

ऐसे में कोर्ट ने उन्हें आपसी सहमति से फैसला लेने की सलाह दी जिस पर दोनों पक्षों ने निर्णय लिया कि बच्ची की शिक्षा और देखभाल का खर्च उसके दादा मोहन प्रसाद उठायेंगे जबकि वह अपने नाना और नानी के साथ रहेगी. साथ ही बच्चे की मां और नाना-नानी उसे याचिकाकर्ता दादा-दादी से मिलने से नहीं रोकेंगे. इस आपसी राजीनामा पर कोर्ट ने याचिका समाप्त कर दी.

'सहमति का उल्लंघन हुआ तो कानूनी राहत ले सकेंगे बच्ची के दादा'

याचिका समाप्ति से पहले हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि, यदि भविष्य में बच्ची की मां या नाना-नानी इस राजीनामा का उलंघन करते हैं तो याचिकाकर्ता बच्ची के दादा-दादी भविष्य में सिविल कोर्ट में इसको लेकर कानूनी राहत लेने के लिए स्वतंत्र होंगे. इस टिप्पणी के साथ ही कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर फैसला दे दिया.