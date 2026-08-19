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बदहाल सड़कों के खिलाफ हाईकोर्ट सख्त, सड़कों पर उतरा कोर्ट कमीशन, सख्त एक्शन की तैयारी

ग्वालियर की बदहाल सड़कों से नाराज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने रोड की खुदाई कर गुणवत्ता जांचने का काम शुरू कर दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि सड़क की गुणवत्ता जांचने और जिम्मेदारी तय करने का सैंपलिंग ही एकमात्र रास्ता है. ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर गठित वकीलों का कमीशन और तकनीकी टीम ने बुधवार को शहर की सड़कों से सैंपल इक्ट्ठा करना शुरू कर दिया है.

ग्वालियर: ग्वालियर की बदहाल सड़कों के खिलाफ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा कदम उठाया है. सड़क निर्माण की गुणवत्ता की सच्चाई जानने के लिए हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की ओर से एक कमीशन का गठन किया गया, जो बुधवार को सड़कों की गुणवत्ता मापने के लिए रोड पर उतरा और सैंपलिंग की कार्रवाई की.

सैंपल लेने पहुंची टीम (ETV Bharat)

तीन लेयर में होगी सैंपल्स की जांच

कोर्ट कमीशन की टीम बुधवार को शहर के गुढ़ी-गुड़ा के नाका इलाके में पहुंची, जहां सड़क के सैंपल लिए गए. मौके पर ही सैंपल की सीलिंग की गई. रेंडम चुनाव कर जांचने के लिए हर सड़क से चार-चार सैंपल लिए जा रहे हैं. इनमें से दो सैंपल लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा की लैब में भेजकर जांच कराया जाएगा. जबकि तीसरे सैंपल को देश की किसी प्रतिष्ठित लैब से क्रॉस चेक कराया जा सकता है. सुनवाई के दौरान प्राइवेट लैब पर दबाव बनाने की बात सामने आने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने कहा कि सैंपलिंग के जरिए ही सड़क निर्माण की वास्तविक गुणवत्ता सामने आएगी और इसके आधार पर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी.

हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क गुणवत्ता की जांच (ETV Bharat)

PIL पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

शहर की सड़कों के धंसने और बदहाली की खबरें लगातार सामने आ रही थी, इसके बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता एडवोकेट अवधेश तोमर के मुताबिक, इस पीआईएल में लगातार सुनवाई के बाद अब हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए सैंपलिंग करा रही है.

कमीशन के काम पर टिप्पणी ठीक नहीं

मामले में हाईकोर्ट ने यह भी सख्त आदेश दिए हैं कि सड़कों की जांच के दौरान ग्वालियर नगर निगम का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं रहेगा. ऐसे में ग्वालियर नगर निगम के वकील गौरव मिश्रा कोर्ट कमीशन टीम के साथ रहे. इधर, सड़कों की जांच को लेकर ग्वालियर नगर निगम के आयुक्त संघ प्रिय ने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा कि कोर्ट कमीशन उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अपनी कार्रवाई कर रहा है, फिलहाल इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

रोड का सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा (ETV Bharat)

25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

नगर निगम ग्वालियर द्वारा पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा मांगे गए हलफनामे में 129 सड़कों का लेखा-जोखा पेश कर चुका था. जिसमे नगर निगम ने 62 सड़कें वाहनों के चलने लायक स्थिति में और 34 सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त बताई थी, इनके अलावा 24 सड़कों को बदहाल और 9 सड़कों पर मरम्मत कार्य जारी होने का हवाला दिया था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले पांच साल में सड़कों के निर्माण और सुधार पर हुए खर्च समेत पूरा ब्योरा मांगा था. जिसे नगर निगम द्वारा मिनी लोडर में भर कर अदालत को सौंपना पड़ा था. इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को हाईकोर्ट में होगी. यानी सैंपलिंग के बाद आने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजर रहेगी.