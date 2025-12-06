मौत बनकर दौड़ते रेत-गिट्टी के ट्रैक्टर, ग्वालियर हाईकोर्ट ने NGT को सौंपा कार्रवाई का जिम्मा
ग्वालियर चंबल अंचल में अवैध रेत के खनन को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश, एनजीटी करेगी रेत-गिट्टी से भरे ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 8:49 AM IST|
Updated : December 6, 2025 at 8:57 AM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में रेत और गिट्टी से भरे ट्रेक्टर ट्रॉली मौत बनकर घूमते हैं. कहने को ट्रैक्टर्स का उपयोग खेती के लिए होना चाहिए लेकिन माफियाओं ने इन्हें रेत और गिट्टी के व्यापार का साधन बना लिया है. कई बार अंधाधुंध दौड़ते आम लोगों के लिए मौत बनकर आते हैं और इन्हीं स्थितियों को अब ग्वालियर हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया है.
कृषि की जगह रेत गिट्टी पर दौड़ रहे ट्रैक्टर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिकाकर्ता विशाल पाठक ने एक याचिका लगायी थी. जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है. पूरे मामले कि जानकारी देते हुए हाईकोर्ट अधिवक्ता एड अवधेश तोमर ने बताया कि, "ट्रैक्टर ट्रॉलियों के मूल काम की जगह ग्वालियर चम्बल अंचल में रेत गिट्टी जैसे कमर्शियल कामों में उपयोग किया जा रहा है. मुरैना में ये ट्रैक्टर ट्रॉली बेधड़क सड़कों पर दौड़ते हैं जिनकी वजह से कई लोग हादसों का शिकार हुए हैं. जिनमें कई बार मौत की घटनाएं सामने आई हैं."
हाल ही में ग्वालियर झांसी हाईवे पर 5 युवकों की मौत भी रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराने से हुई थी. इन वाहनों के पास ना तो दस्तावेज होते हैं और ना ही रजिस्ट्रेशन और न ही कानून का पालन होता है. बावजूद इसके जिला प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है. इन स्थितियों को देखते हुए याचिका दायर की गई है.
- कटनी में अवैध खनन का विरोध करने पर दलित युवक की पिटाई, सरपंच के बेटे ने किया पेशाब
- मध्य प्रदेश में बीज माफिया हावी, खनन माफिया की तरह अफसरों से गुंडागर्दी
- डायबिटीज के चलते छात्र को नहीं दिया था एडमिशन, ग्वालियर हाईकोर्ट का सख्त आदेश
'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करेगा कार्रवाई'
एड अवधेश तोमर ने बताया कि, "माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को एक आदेश पारित किया है. जिसमे कहा गया है की इन मामलों में किसी जगह के जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. इसलिए इन मामलों को एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) को भेजा जाए. अब एनजीटी इस मामले को देखगी और ये देखेगी की ये अवैध रेत या पत्थर कहां से भरकर ला रहे हैं. इस पर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करेगी ये आदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित किया गया है."